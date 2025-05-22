Трамп и Рубио отреагировали на убийство сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне 22.05.2025, 9:41

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США примут решительные меры.

Высокопоставленные чиновники США решительно осудили убийство сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, которое произошло в среду, 21 мая.

В частности, президент США Дональд Трамп написал, что «ужасные убийства» в Вашингтоне, совершенные «на почве антисемитизма», должны немедленно прекратиться.

«Ненависти и радикализму нет места в США. Соболезнования семьям погибших. Так печально, что такие вещи могут случаться! Пусть Бог благословит Вас всех!», — говорится в заметке.

Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что США «самым решительным образом осуждают» убийство двух сотрудников Посольства Израиля в Вашингтоне.

«Это был дерзкий акт трусливого, антисемитского насилия. Не сомневайтесь: мы найдем виновных и привлечем их к ответственности», — написал он.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон также заявил, что стрельба, произошедшая в среду, является «развратным актом антисемитского терроризма».

«Нанесение вреда еврейской общине переходит красную линию. Мы уверены, что власти США примут решительные меры против лиц, ответственных за этот преступный акт. Израиль и в дальнейшем будет действовать решительно, чтобы защитить своих граждан и представителей — в любой точке мира», — написал он.

21 мая в Вашингтоне в результате стрельбы были убиты два сотрудника посольства Израиля. Она произошла возле Еврейского музея в Вашингтоне. Сейчас полиция ведет расследование.

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