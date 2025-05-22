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За что белорусы ненавидят Лукашенко

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  • Андрей Бронишевский, Plan B
  • 22.05.2025, 9:53
  • 8,264
За что белорусы ненавидят Лукашенко
Фото: gazetaby.com

Белорусы в своей неприязни к властям бывают очень изобретательны.

Народ, который достался белорусским властям давно уже не тот. «Ленивый» и «неблагодарный». Работает втрое меньше, чем положено, и хочет странного. И если раньше чиновники все-таки пытались сдерживаться, то в последнее время они не стесняются говорить народу о своих чувствах прямо в глаза. Потому что стесняться незачем, да и не получается. Слишком уж сильно Лукашенко ненавидит белорусов. И это взаимно.

Случился 2020-й год

Нельзя сказать, что Лукашенко после 2020-го года внезапно разочаровался в белорусах. Он нами и раньше был не особо очарован. Все-таки «народец» как-то сразу достался не тот. Мог бы ему достаться «народец» и получше.

Но до 2020-го года чиновники ездили по стране и рассказывали про счастливые от своего Лукашенко лица белорусов. Поэтому отношение Лукашенко к белорусам было слегка снисходительным. Как к народу, которому ты можешь посоветовать лечить covid водкой и трактором, и ничего плохого от этого народа тебе за это не будет.

Но потом случился 2020-й год. Рецепты от Лукашенко народ не оценил. А Лукашенко увидел счастливые лица своего народа не только по телевизору и очень в нем разочаровался. Оказалось, что белорусский народ не совсем «любит» Лукашенко. А правильнее сказать, что совсем даже не любит. И вот тут между народом и Лукашенко наступили отношения полной взаимности.

Лукашенко, конечно, пытается свое отношение к народу скрывать. Но чем дальше, тем хуже у него это получается.

И белорусские чиновники вместе с пропагандистами от него не отстают. Потому что смысл существования беларуского чиновника состоит в том, чтобы тонко угадывать настроения начальства. А тут даже стараться особо не надо. Поэтому обвинения чиновников в адрес белорусов отличаются фантазией, разнообразием и большой изобретательностью.

Не тот народ

Минторг обвинял белорусов в том, что из-за белорусов растут цены. А страдает от этого ценовая стабильность. Нацбанк говорил, что из-за белорусов дорожают кредиты. Поэтому финансовая стабильность стабильно несет урон. Минздрав переживал, что из-за белорусов на всех пациентов не хватает врачей. В общем, белорусы своим властям очень мешают.

Но главная вина белорусов в том, что беларусы ленивы, слишком любопытны и не хотят рожать столько, сколько требуется для белорусской «стабильности».

«Недорабатываем один к трем. Рожать не хотим и работаем «с прохладцей». А зарплату хотим!», — возмущался Лукашенко поведением белорусов еще месяц назад.

И поскольку работать в три раза больше беларусы все равно не стали, сколько ты их не проси, производительность труда от этого у Лукашенко страдает. А если бы народ работал в три раза больше, то производительность труда бы у Лукашенко не страдала. И тогда малым количеством белорусов Лукашенко мог бы решать великие макроэкономически задачи.

Но великие задачи решать не получается, а белорусов в Беларуси становится все меньше. Настолько меньше, что это уже подрывает Лукашенко его стабильность. И для стабильности было бы, конечно, гораздо полезнее попробовать вернуть обратно хотя бы некоторых.

Но вернуть белорусов обратно – не вариант. Потому что Лукашенко, конечно, ненавидит белорусов вообще, но уехавших белорусов он ненавидит особенно. И это слишком сильное чувство, чтобы через него переступить даже ради стабильности.

Поэтому в идеале белорусов вообще хотелось бы кем-нибудь заменить. Найти себе новый, более покладистый народ. Народ мечты. Который будет работать в три раза больше, а ничего странного хотеть не будет. Вот хоть бы 150 тысяч пакистанцев. Потому что, как сказал сам Лукашенко:

«В двадцатом году не пакистанцы вокруг дворца бегали».

Правда, пока пакистанцы не приехали, приходится обходиться тем народом, который есть. А это такой народ, который отвечает властям полной взаимностью. Правда, у белорусов скрывать свои подлинные чувства получается лучше, чем у Лукашенко. Ну так у белорусов для этого и стимулов больше: МВД, КГБ, КГК, не говоря уже о ГУБОП, ОМОН и других, менее распространенных аббревиатурах. Потому что весь смысл существования всех этих аббревиатур как раз и состоит в том, чтобы народ как-нибудь нечаянно не сказал своим властям, что он конкретно об этих властях думает.

Правда, до сих пор все еще случаются досадные сбои. Потому что за всем не уследишь, а белорусы в своей неприязни к властям бывают очень изобретательны.

Андрей Бронишевский, Plan B

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