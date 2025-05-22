Путину дали несколько дней: Сенат США готовит жесткие санкции 9 22.05.2025, 10:00

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Законопроект набрал достаточную поддержку, чтобы Трамп не смог наложить на него вето.

Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против России, если Владимир Путин в течение нескольких дней не покажет стремления к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление авторов проекта сенаторов Ричарда Блюменталя (демократ) и Линдси Грэма (республиканец).

По их информации, законопроект о санкциях против России за ее варварское вторжение в Украину получил 81 соавтора в Сенате США.

Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Закон также устанавливает 500%-ный тариф на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Условия для одобрения законопроекта

Как отмечают авторы проекта, госсекретарь Марко Рубио подкомитету Сената по государственным и иностранным операциям по ассигнованиям, что Россия согласилась предоставить свои условия прекращения огня в ближайшие несколько дней.

«Их содержание многое скажет о том, серьезно ли Россия относится к миру. Мы подозреваем, что это будет примерно то же самое. Если это будет больше похоже на это, Россия может ожидать решительных действий от Сената США», - говорится в заявлении.

Сенаторы отмечают, что законопроект изолирует Россию, помещая ее на торговый остров, налагая жесткие пошлины на другие страны, которые поддерживают эти зверства. Одним из главных приоритетов является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота. Без экономической поддержки Китая военная машина Путина остановилась бы, говорится в заявлении.

«В то время как мы жаждем мира, нам и подавляющему большинству Сената становится все более ясно, что Путин играет в игры. Сенат Соединенных Штатов готов действовать, если эти игры продолжатся», - добавили сенаторы.

Напомним, сенаторы Грэм и Блюменталь внесли законопроект о санкциях в конце апреля. Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях на рассмотрение и там. Законопроект также Дональд Трамп не сможет ветировать проект, поскольку для преодоления вето необходимо 67 голосов в Сенате, а проект поддерживают 81.

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