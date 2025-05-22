Названы пять утренних напитков натощак для быстрого похудения 2 22.05.2025, 10:08

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Фото: Shutterstock

Они помогают ускорить обмен веществ.

Если вы хотите быстро похудеть, то есть один способ достичь цели - это утренние напитки, которые сжигают жир натощак.

Спортсмен и инфлюенсер Джосия ЦГ рассказал о нескольких своих любимых, пишет Eatthis.

«Эти утренние напитки помогают ускорить обмен веществ и обеспечивают более быстрые результаты похудения. Очень важно принимать их сразу после пробуждения перед завтраком», - предупредил инфлюенсер.

1. Вода с семенами чиа

Первый напиток, вода с семенами чиа, «способствует пищеварению, обеспечивая лучшие результаты по снижению веса», сказал он.

Ингредиенты: 1 столовая ложка семян чая, чашка теплой воды.

Инструкции: высыпьте семена чиа в чашку теплой воды, дайте им настояться несколько минут, затем выпейте.

2. Вода с лимоном и кайенским перцем

«Эта мощная комбинация выводит токсины и помогает пищеварению, а также ускоряет обмен веществ, гарантируя потерю веса», - объяснил он.

Ингредиенты: дольки лимона, кайенский перец в теплой воде.

3. Имбирные шоты

Третий напиток - имбирный шот, он же «сжигатель жира». «Уменьшает вздутие живота, помогает пищеварению и ускоряет обмен веществ для более быстрого снижения веса», - отметил инфлюенсер.

Ингредиенты: 1 большой имбирь, куркума размером с большой палец, 1/2 чайной ложки черного перца, сок 1-го среднего лимона и 1 столовая ложка меда.

Инструкции: «Смешайте имбирь, куркуму, черный перец и лимонный сок - вылейте в чашку, добавьте мед, перемешайте и поставьте в холодильник на ночь. Выпейте утром, как только проснетесь», - рекомендовал он.

4. Шоты с яблочным уксусом

Далее — яблочный уксус и теплая вода. «Также известный жиросжигающими свойствами, он контролирует уровень сахара в крови; тем самым помогая уменьшить тягу к еде, что предотвращает переедание и набор веса», - объяснил спортсмен.

Ингредиенты: 2 столовые ложки яблочного уксуса и чашка теплой воды.

Инструкции: «Налейте 2 столовые ложки яблучного уксуса в чашку теплой воды, размешайте и выпейте», - говорит он.

5. Зеленый чай и дольки лимона

Далее инфлюенсер рекомендует зеленый чай с дольками лимона. «Сочетание обоих помогает стимулировать сжигание жира, пищеварение и детоксикацию; что помогает увидеть лучшие результаты по снижению веса», - сказал он.

Ингредиенты: 1 пакетик чистого зеленого чая, дольки лимона и чашка горячей воды.

Инструкции: «Налейте горячую воду в чашку, добавьте зеленый чай и дольки лимона, дайте остыть и выпейте теплым», - посоветовал он.

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