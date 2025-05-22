Опубликован новый график отключения горячей воды в Минске в мае 2 22.05.2025, 10:19

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Плановое отключение воды перенесли в связи с заморозками.

Государственное предприятие «Минсккоммунтеплосеть» опубликовало новый график отключения горячей воды в столице в мае. Ранее плановое отключение пришлось перенести в связи с длительными заморозками.

Ищите свой адрес.

Горячая вода будет отключаться:

С 22 мая у потребителей по улицам:

Территория возле д. Боровая — общежитие, столовая, тактический комплекс, стрелковый тир, учебный комплекс, учебно-тренировочный комплекс.

С 26 мая у потребителей по улицам:

Алтайская 164 к.1, 164 к.2, 166 к.1, 166 к.2;

Ангарская 92;

Артема 14, 16;

Беды 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33;

Богдановича 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144;

Брестская 66, 68 к.1, 68 к.2;

Бумажкова 37А, 39;

Бирюзова 13А, 13Б, 15А, 15Б;

Ваупшасова 15, 16, 26, 29, 31, 42, 42А, 42Б, 44;

Восточная 35, 37, 39;

Высокая 11Д, 11В;

Высоцкого 1, 3, 7, 9;

Гало 4, 6, 8, 76;

Геологическая 59 к.1, 59 к.2, 59 к.3, 59Б, 63, 63А, 99, 101, 103, 115, 117, 119, 119А, 121, 123, 125, 127, 129, 133;

Герасименко 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14А, 16, 18, 19, 20, 21, 22 к. 1, 22 к. 2, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52 к. 1, 52 к. 2, 54, 56, 58 к. 1, 58 к. 2;

Гинтовта 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28В, 30, 32, 36, 38, 40, 44;

Городецкая 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к.1, 11 к.2, 13, 13А, 14, 15, 18, 20, 22, 22Б, 32, 34, 36 к. 1, 36 к. 2, 38А, 38, 40, 40А, 44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70;

Илимская 1/63, 3, 5, 6Б, 8, 9, 10 к.1, 10 к. 2, 10 к. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 43, 58;

Казинца 39, 41, 43, 51 к. 4, 51 к. 5, 88, 90, 95, 96, 96А, 97 к. 1, 97 к. 2, 98, 107, 121;

Калинина 15, 17А;

Кальварийская 31;

Карвата 2, 3Б, 3В, 4, 6, 8, 10А, 10Б, 10В, 11, 13 к. 1, 13 к. 2, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 30, 31, 31А, 31Г, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

Копиевича 3, 5, 7;

Корженевского 33 к.1, 33 к.2, 33 к.3;

Корш-Саблина 3, 5, 9, 11;

Ложинская 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

Лопатина 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7А к.1, 7А к. 2, 15, 15А, 15В, 15Г, 17, 19, 20;

Мавра 64А, 68А, 68Б, 68В, 70;

Менделеева 20, 22, 24, 30;

Михайлашева 1, 5;

Петра Мстиславца 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24;

Навуковая 2, 2А, 4, 6;

Независимости пр-т. 91, 93, 146, 146А, 148, 148 к. 1, 148 к. 2, 148 к. 3, 150, 179, 179А, 181, 183, 185;

Некрасова 20, 22, 22 к. 1, 22 к. 2, 24;

Нестерова 51, 53 к. 1, 53 к. 2, 53 к. 3, 53 к. 4, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 к. 1, 86 к. 2, 86 к. 3, 88 к. 1, 88 к. 2, 90, 92, 94, 94А, 96, 98;

Огинского 4, 6;

Орловская 76;

Острошицкая 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23;

Охотская 120, 133, 135 к. 1, 135 к. 2, 135 к. 3, 137, 139, 141, 143 к. 1, 143 к. 2, 145;

Парниковая 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 13А;

Пинская 28А;

Победителей 12 (КПП);

Подгорная 19А к. 1, 19А к. 2, 19А к. 3, 19А к. 4, 21Б, 21В, 23Г;

Пономаренко 8, 14, 16, 18, 20, 22;

Связистов 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Скорины 1, 3, 5, 7, 9, 25 к. 1, 25 к. 3;

Солтыса 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50 к. 1, 50 к. 2, 54, 56, 56А, 58, 60, 62;

Стебенева 8, 10, 10А, 10В, 12, 12А, 14;

Столетова 2;

Тургенева 1, 5, 7;

Кирилла Туровского 2, 4, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Университетский пр-д. 5, 7;

Филимонова 35, 39, 43, 45, 47, 47А, 55 к. 1;

Фроликова 2;

Холмогорская 47 к.1, 47А, 47Б, 63, 65;

Кузьмы Чорного 25;

Шафарнянская 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8А, 14, 16;

Шугаева 17.

С 27 мая у потребителей по улицам:

Бурдейного 1, 2, 2А, 2В, 3, 7, 11, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 23А, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

Грушевская 19, 21, 124, 125, 126, 127, 132, 136;

Дзержинского пр-т. 11, 11Б, 15, 20, 22, 24, 24А, 26;

Дубравинский пер. 3 к. 1, 3 к. 2, 5, 7, 9;

Есенина 26, 28;

Железнодорожная 122, 128А;

Коржа 1;

Космонавтов 20, 22;

Лермонтова 35, 37, 39, 41;

Либкнехта 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107;

Лобанка 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к.3, 11, 11А, 13 к. 1, 13 к. 2, 15, 17, 19;

Люксембург 90А, 90Б, 100, 102;

Одинцова 1 к. 1, 1 к. 2, 2 к. 2, 3 к. 1, 3 к. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14 к. 1, 15, 16, 17, 18 к. 1, 19, 20, 22, 22 к. 1, 23 к. 1, 23 к. 2, 24, 27, 27А, 29, 30, 31 к. 1, 31 к. 2, 31 к. 3, 32, 33, 35, 36 к. 1, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 71 к. 2, 71 к. 3, 71 к. 4, 75, 77 к. 1, 77 к. 2, 77 к. 3, 79 к. 1, 79 к. 2, 81, 85, 87, 89;

Притыцкого 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91;

Прямая 22, 22 к. 1, 24, 28;

Разинская 4, 6;

Тимошенко 2-й пер. 2, 3, 7;

Тимошенко 8, 10, 12, 14 к. 2, 16, 18, 20 к. 1, 20 к. 2, 20 к. 3, 22 к. 1, 24 к. 1, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38;

Якубовского 15 к. 1, 17, 19, 20, 21, 22 к. 1, 22 к. 3, 23, 24 к. 1, 24 к. 2, 24 к. 3, 25, 26 к. 1, 26 к. 2, 26 к. 3, 26 к. 4, 27, 28 к. 1, 29, 30 к. 1, 30 к. 2, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 к. 1, 48 к. 2, 50, 53, 53В, 53Д, 54, 54А, 54Б, 56, 60;

Щорса 4А, 4Б.

С 29 мая у потребителей по улицам:

Выготского 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6 к.4, 8, 14, 16, 18, 20, 20А, 29, 37, 39, 43, 45;

Долгиновский тр-т 146, 146 к.1, 150, 152, 157, 158, 160, 160А, 160А к.1, 164, 166;

Меделки 1, 3, 5, 7, 11, 15;

Новинковская 1, 2, 4, 14, 16;

Тепличная 1.

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