В Херсонской области подорвали автомобиль с кадыровскими офицерами
- 22.05.2025, 10:26
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В ГУР сообщили детали.
20 мая 2025 года между оккупированными Скадовском и Антоновкой на Херсонщине взорвалось авто УАЗ Patriot.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны Украины.
«Внутри находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения «ахмат» - не выжил ни один.
После первого взрыва машины с «кадыровцами» был слышен повторный грохот - сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики», - говорится в сообщении.