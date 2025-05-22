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В Херсонской области подорвали автомобиль с кадыровскими офицерами

  • 22.05.2025, 10:26
  • 2,068
В Херсонской области подорвали автомобиль с кадыровскими офицерами

В ГУР сообщили детали.

20 мая 2025 года между оккупированными Скадовском и Антоновкой на Херсонщине взорвалось авто УАЗ Patriot.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

«Внутри находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения «ахмат» - не выжил ни один.

После первого взрыва машины с «кадыровцами» был слышен повторный грохот - сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики», - говорится в сообщении.

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