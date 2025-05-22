Atlantic Council: Путин явно тянет время 2 22.05.2025, 10:30

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Кремль саботирует мирный процесс.

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным в понедельник выразил уверенность, что российский лидер стремится к миру. Однако его оптимизм разделяют далеко не все, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Ведущие западные политики скептически отнеслись к неясным отсылкам Путина к «меморандуму о возможном мирном соглашении» и обвинили его в затягивании переговоров.

«Путин явно тянет время. К сожалению, мы вынуждены признать: он не заинтересован в мире», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Разговор Трампа с Путиным вновь поставил под сомнение эффективность американского лидера в миротворческом процессе. Британский журнал The Economist задался вопросом о «странной нерешительности Трампа в отношении Путина», а обозреватель The Washington Post Макс Бут обвинил Кремль в манипулировании американским президентом. «Путин использует его втемную, а Трамп, похоже, этого даже не осознает», — подчеркнул он.

Тем временем в Москве государственные СМИ назвали переговоры «дипломатическим триумфом» России. По словам корреспондента BBC Стива Розенберга, российские издания «ликуют» по поводу телефонного разговора.

С февраля, когда Трамп инициировал мирные переговоры, Украина выразила готовность к безусловному прекращению огня и согласилась на значительные территориальные уступки. Россия же продолжает отвергать перемирие, выдвигая все новые требования и создавая препятствия для реального прогресса. Путин даже заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского якобы нет легитимности подписывать мирное соглашение, и предложил передать Украину под управление ООН.

Последние дипломатические события лишь подтвердили нежелание Кремля прекращать войну. Когда лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши предъявили Путину ультиматум о прекращении огня, он в ответ предложил провести двусторонние переговоры с Украиной. Однако сам на встречу в Стамбуле не прибыл, отправив туда делегацию низкого уровня, что было расценено как пренебрежение по отношению к Киеву и странам Запада.

На переговорах в Стамбуле представители России выдвинули ультимативные требования: Украина должна официально передать России четыре области, включая крупные города, которые Россия не смогла захватить военным путем. В случае отказа Москва пригрозила расширить свои притязания до шести регионов.

«Мы воевали со Швецией 21 год. А сколько вы готовы воевать?» — заявил глава российской делегации, намекая на Великую Северную войну. — «Может быть, кто-то из вас тоже потеряет близких. Россия готова воевать вечно».

Хотя Путин редко высказывается столь откровенно, он продолжает настаивать, что любые переговоры должны устранять «коренные причины» конфликта. Под этим подразумеваются нейтральный статус Украины, ее разоружение и русификация образования, истории и религии. Любой украинский лидер, согласившийся бы на такие условия, подписал бы смертный приговор своему государству.

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