закрыть
22 мая 2025, четверг, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это всего-то 20 слов, которые ребенок может запомнить на всю жизнь»

1
  • 22.05.2025, 10:41
  • 1,556
«Это всего-то 20 слов, которые ребенок может запомнить на всю жизнь»

Работа белорусского первоклассника разделила соцсети на два лагеря.

Учитель начальных классов одной из жодинских школ опубликовала в TikTok видео, в котором показала работу первоклассника — контрольное списывание. Это когда учащемуся дают листок с определенным текстом, и его нужно переписать. Видео собрало уже больше 13 тыс. репостов и 500 комментариев: люди не смогли разобрать написанное, пишет «Телеграф».

«Контрольное списывание ученика первого класса. Наверное, будущий врач», — сказала на видео его автор, добавив, что такая работа — «впервые в моей практике».

Ребенку предложили переписать текст «Моя Родина» на 20 слов, он это сделал, но разобрать в работе что-либо действительно невозможно.

«Конечно, врач. УЗИ сердца сделал и записал все», — пошутил один комментатор под видео. Другие назвали эту работу кардиограммой: «Чья ЭКГ?»

«Давайте будем честными. Он просто думал, что может написать каракули, и учитель подумает, что это неразборчивый почерк. Это оценка на твердую 2», — считает пользователь TikTok.

«Это не прикол … Это сегодня мне такую работу сдал! Просто ребенок не усвоил программу 1-го класса», — написала автор видео в одной из веток комментариев.

Еще один юзер предложил вызвать ученика и попросить его прочитать им написанное, утверждая, что он этого не сделает: «Видно, что это не почерк. Тут даже пробелов нет, просто на «тяп-ляп» сделал, чтоб учитель подумала, что почерк. По факту просто каляки».

Кто-то сказал, что этому ученику «надо хорошего учителя», кто-то же обратился к родителям: «Уважаемые родители, водите детей в школу, им очень сложно наверстать пропущенный учебный материал. Даже слабенький ученик обучаем, если ходит в школу регулярно. Учителю сочувствую».

В одном из комментариев автор ролика ответила на вопрос пользовательницы TikTok «Какие ваши действия после такой контрольной?»: «На комиссию! И повторный год обучения в первом классе. Печально, но так!»

«Мне почему-то кажется, что без причины так невозможно написать. Я сама в начальной школе так написала диктант. Прошло около 40 лет, а я помню до сих пор. В дневник учитель сразу влепила огромную единицу. А у меня просто была высокая температура, которую мама обнаружила уже дома. Потом было три недели в больнице…», — поделилась другая комментаторша, рассказав, что позже учительница зачеркнула «единицу, написала «ошибочно» и расписалась».

«Это всего-то 20 слов, которые ребенок может запомнить на всю жизнь», — добавила она.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров