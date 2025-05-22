«Это всего-то 20 слов, которые ребенок может запомнить на всю жизнь» 1 22.05.2025, 10:41

1,556

Работа белорусского первоклассника разделила соцсети на два лагеря.

Учитель начальных классов одной из жодинских школ опубликовала в TikTok видео, в котором показала работу первоклассника — контрольное списывание. Это когда учащемуся дают листок с определенным текстом, и его нужно переписать. Видео собрало уже больше 13 тыс. репостов и 500 комментариев: люди не смогли разобрать написанное, пишет «Телеграф».

«Контрольное списывание ученика первого класса. Наверное, будущий врач», — сказала на видео его автор, добавив, что такая работа — «впервые в моей практике».

Ребенку предложили переписать текст «Моя Родина» на 20 слов, он это сделал, но разобрать в работе что-либо действительно невозможно.

«Конечно, врач. УЗИ сердца сделал и записал все», — пошутил один комментатор под видео. Другие назвали эту работу кардиограммой: «Чья ЭКГ?»

«Давайте будем честными. Он просто думал, что может написать каракули, и учитель подумает, что это неразборчивый почерк. Это оценка на твердую 2», — считает пользователь TikTok.

«Это не прикол … Это сегодня мне такую работу сдал! Просто ребенок не усвоил программу 1-го класса», — написала автор видео в одной из веток комментариев.

Еще один юзер предложил вызвать ученика и попросить его прочитать им написанное, утверждая, что он этого не сделает: «Видно, что это не почерк. Тут даже пробелов нет, просто на «тяп-ляп» сделал, чтоб учитель подумала, что почерк. По факту просто каляки».

Кто-то сказал, что этому ученику «надо хорошего учителя», кто-то же обратился к родителям: «Уважаемые родители, водите детей в школу, им очень сложно наверстать пропущенный учебный материал. Даже слабенький ученик обучаем, если ходит в школу регулярно. Учителю сочувствую».

В одном из комментариев автор ролика ответила на вопрос пользовательницы TikTok «Какие ваши действия после такой контрольной?»: «На комиссию! И повторный год обучения в первом классе. Печально, но так!»

«Мне почему-то кажется, что без причины так невозможно написать. Я сама в начальной школе так написала диктант. Прошло около 40 лет, а я помню до сих пор. В дневник учитель сразу влепила огромную единицу. А у меня просто была высокая температура, которую мама обнаружила уже дома. Потом было три недели в больнице…», — поделилась другая комментаторша, рассказав, что позже учительница зачеркнула «единицу, написала «ошибочно» и расписалась».

«Это всего-то 20 слов, которые ребенок может запомнить на всю жизнь», — добавила она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com