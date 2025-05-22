Сикорский: Анархии в Балтийском море должен быть положен конец 1 22.05.2025, 10:48

Польша готовит меры по предотвращению российских провокаций.

Анархии в Балтийском море должен быть положен конец, — так глава польского МИД прокомментировал очередной инцидент в Балтийском море с участием кораблей так называемого российского теневого флота, передает «Польское радио».

Сегодня стало известно, что одно из таких суден проводило подозрительные маневры вблизи силового кабеля, соединяющего Польшу со Швецией. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что подобные случаи участились.

«Балтийское море в настоящее время является самым опасным морем в мире. Даже если предположить, что случаи обрыва кабелей были случайностью, таких случайностей все равно слишком много. И устранение их последствий будет очень дорогим. И виновные в этом — капитаны, судовладельцы и страны, под флагами которых ходят эти суда, — должны быть привлечены к ответственности. С этим нужно разобраться», — подчеркнул глава польского МИД.

Напомним, с июля Польша будет председательствовать в Совете государств Балтийского моря. Министр Радослав Сикорский заявил, что предложит способы урегулирования инцидентов в его акватории.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com