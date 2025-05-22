На четверг синоптики объявили желтый уровень опасности
- 22.05.2025, 10:52
Прогнозируются сильные дожди.
Сегодня в Беларуси погодные условия преимущественно будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, днем по северо-западу скажется влияние фронтального раздела.
Прогнозируется переменная облачность. Ночью — местами, а днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. По северо-западу Беларуси днем местами пройдут сильные дожди. В этой связи синоптики объявили желтый уровень опасности. Ветер будет южный, ночью — слабый, днем — умеренный, при грозах — порывистый.
Температура воздуха ночью будет 7-13 градусов тепла. Днем термометры покажут +21...+26 градусов, однако в северо-западных районах страны будет не более 18-20 градусов выше нуля.