На четверг синоптики объявили желтый уровень опасности 22.05.2025, 10:52

Прогнозируются сильные дожди.

Сегодня в Беларуси погодные условия преимущественно будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, днем по северо-западу скажется влияние фронтального раздела.

Прогнозируется переменная облачность. Ночью — местами, а днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. По северо-западу Беларуси днем местами пройдут сильные дожди. В этой связи синоптики объявили желтый уровень опасности. Ветер будет южный, ночью — слабый, днем — умеренный, при грозах — порывистый.

Температура воздуха ночью будет 7-13 градусов тепла. Днем термометры покажут +21...+26 градусов, однако в северо-западных районах страны будет не более 18-20 градусов выше нуля.

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