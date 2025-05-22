Путин больше не сможет поднять трубку 1 Виталий Гинзбург

22.05.2025, 10:57

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Из всего произошедшего можно сделать несколько выводов.

Телефонный разговор Трампа с Путиным закончился, как и предполагалось ничем.

Другое дело, зачем президенту США тратить несколько часов своего времени для разговора с Путиным. Но это отдельная тема, относящаяся в большей степени к психологии личности, чем к политике.

Нельзя же всерьез воспринимать комментарии Ю.Ушакова о том, что они называли друг друга по имени, как рассказывал известный не вполне трезвый персонаж советского фильма «Любовь и голуби», дядя Митя. Санюшка и Митюнюшка – это, конечно, существенный фактор мировой политики. И нежелание первым класть трубку, возможно в представлении ветерана советской и российской дипломатии – это, если не прорыв, то шаг к следующему подъему трубки.

Можно сколько угодно смеяться или ненавидеть каждого из них в отдельности или обоих, давать им определения или оценивать их моральные и интеллектуальные качества, при наличии таковых. А можно анализировать цели и возможности этих «выдающихся» мужей и делать на основании этого выводы.

Какие цели преследует Путин, причем в порядке возрастания?

Прежде всего – это избежать усиления и введения новых американских санкций. Далее – предотвратить усиление совместной поддержки Украины со стороны США и ЕС. А уж снятие санкций и заключение сделок – это верх его мечтаний. При этом он располагает двумя основными ресурсами. Сокращающимися, как шагреневая кожа экономическим и военным потенциалами и, как минимум, стабильной поддержкой подавляющей массы российского населения.

Поведение Трампа в личных отношениях с Путиным действительно соответствует представлениям о своем вожде и его умении обманывать своих собеседников. А умение врать в русском народе никогда и никем не осуждалось.

Теперь, что касается Трампа.

Его цели значительно проще. Он должен говорить о мире и о сделках, упиваться собой и как можно дольше пребывать в этом состоянии. Он хочет прослыть миротворцем и стать бенефициаром своей миротворческой миссии, вплоть до получения Нобелевской премии мира. И он, разумеется, хочет продавать своим избирателям сделки. Как реальные, связанные с реформированием внешнеэкономической деятельности и т.д, так и мифические.

Редкоземельные элементы в Украине он уже продал избирателям и они, скорее всего, это купили. Теперь он пытается продать сделки с Россией, что значительно сложнее.

Что касается возможностей Трампа, на которые рассчитывает Путин, то это вечное хождение советских и российских руководителей внутри своего ограниченного менталитета. Они оценивают возможности Трампа в соответствии со своими представлениями об устройстве государства.

Единственная и ничем не ограниченная возможность Трампа – это распоряжение своим имиджем. Если ему нравится, как Путин распоряжается его репутацией, с этим ничего не поделаешь. Во всяком случае, пока.

Может ли Трамп не ввести новые санкции в отношении России? Может, но их может ввести Конгресс, чем он и занимается и о чем уже предупредил М.Рубио. Причем если Путин хочет выиграть время, рассчитывая продемонстрировать какие-то успехи на поле боя, то конгрессмены рассчитывают на выборы в следующем году.

Может ли Трамп ослабить взаимодействие с Европой и другими союзниками по поддержке Украины? Может, но не сильно. Наоборот, усилия Путина по дискредитации Трампа имеют обратный эффект в Европе и лишь способствуют усилению Европы.

Может ли Трамп отменить антироссийские санкции? Это маловероятно даже теоретически.

Может ли Трамп реализовать какие-то масштабные сделки с Россией? Не может. У Трампа нет своего Газпрома и своей Роснефти. А Exxon-Mobil, Chevron и ряд других компаний свои инвестиционные решения будут принимать прежде всего с учетом собственного опыта ведения бизнеса в России.

Из всего произошедшего можно сделать несколько выводов.

Главный итог общения Путина и Трампа – это попытка Путина лишить или ослабить субъектность Трампа. Если в окружении Трампа или среди его союзников найдется кто-нибудь, кому удастся это ему объяснить, кстати, это вполне под силу новому Папе Римскому или другому авторитетному политику, то возможно после этого Путин больше не сможет поднять трубку.

Главный ресурс Путина – это бессубъектная и бессловесная масса орков.

Поэтому при определении дальнейшей политики санкций следует просто просчитать все эффекты от санкций против экономики, которые близки к своему пределу и которые оказали достаточный эффект и эффект от санкций против агрессивно-послушного большинства российского населения.

И, разумеется, оружие, оружие и еще раз оружие для ВСУ. Без ограничений по его применению.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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