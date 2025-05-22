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Финансовые лидеры G7 договорились о дальнейшей поддержке Украины

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  • 22.05.2025, 11:11
Финансовые лидеры G7 договорились о дальнейшей поддержке Украины

Об этом заявил министр финансов Германии.

Министры финансов стран «Большой семерки» промышленно развитых стран договорились продолжить поддержку Украины в ее защите от вторжения России.

Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль, сообщает Bloomberg.

«Стало ясно, что в формате G7 поддержка останется неизменной, и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и существенную поддержку со стороны стран G7», - заявил Клингбайл в кулуарах встречи стран «Большой семерки» в Канаде.

Однако по состоянию на вечер 21 мая группа, в которую входят США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представитель Европейского союза, не согласовала окончательное заявление, формализующее обязательство, упомянутое Клингбайлем.

Переговоры перед встречей сопровождались неопределенностью, особенно в отношении того, сохранят ли США при президенте Дональде Трампе свою поддержку Киева после того, как Трамп частично обвинил Украину в войне, которую Россия начала в феврале 2022 года.

«Мы интенсивно работаем над этим - есть еще несколько моментов, которые нам нужно решить. Но я осторожно оптимистичен, что мы достигнем цели», - сказал Клингбейл.

Ранее глава Минфина Германии провел отдельные встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, министром финансов Украины Сергеем Марченко и другими европейскими коллегами.

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