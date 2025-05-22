The Guardian: Хрупкая экономика — слабость Путина 22.05.2025, 11:20

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Есть шанс усилить санкционное давление до предела.

Союзникам Украины необходимо усилить санкции, чтобы раскрыть уязвимость стратегии Кремля по ведению бесконечной войны, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении завершить войну в Украине в первый же день его второго президентского срока стало еще одним доказательством его несостоятельности как миротворца.

Еще более тревожным сигналом является его очевидная симпатия к Путину. Несмотря на то, что риторика Трампа в отношении Путина слегка охладилась после осознания невозможности «заморозить» конфликт решением из Белого дома, признаков реального возмущения преступной агрессией, развязавшей эту войну, по-прежнему нет.

Сообщения о недавнем телефонном разговоре Трампа и Путина свидетельствуют об отсутствии какого-либо усиления давления США на Россию. Напротив, создается впечатление, что Трамп теряет интерес к вопросу и готов дистанцироваться от украинской тематики — чем Путин, безусловно, воспользуется.

Европейские союзники Украины пытаются убедить Трампа занять более проукраинскую позицию, параллельно разрабатывая планы на случай ослабления американской поддержки.

Украинская армия уже не раз демонстрировала способность к сопротивлению, сдерживая российское наступление и нанося поражения агрессору. Тем не менее, численное преимущество остается на стороне Путина. Он надеется, что может бесконечно бросать в «мясорубку» новых призывников и таким образом, путем кровавого изматывания, вынудить президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки.

Однако ресурсы России ограничены. Несмотря на жесткое подавление инакомыслия, Кремль не сможет вечно игнорировать гибель десятков тысяч молодых россиян. Пропагандистская риторика о «победах» все меньше убеждают общество на фоне реальности.

Слабое звено путинской стратегии — экономика, заточенная под вечную войну, но не способная удовлетворять потребности граждан. Рост цен, падение уровня жизни и зависимость бюджета от нефтяных доходов — все это делает режим уязвимым. Цена на нефть падает, отчасти из-за торговых ограничений, инициированных Трампом. Запад уже ограничил цены на российскую нефть, и ЕС предлагает их снизить еще больше.

На этой неделе Брюссель и Лондон скоординировали новый пакет санкций, в том числе нацеленный на ликвидацию «теневого флота», позволяющего России обходить санкции. Киев призывает к еще более жестким мерам — к вторичным санкциям против стран, покупающих российские товары или оказывающих технологическую поддержку.

В США большинство сенаторов выступают за усиление экономического давления на Москву, однако Трамп продолжает демонстрировать склонность к смягчению и нормализации отношений с Кремлем. Его пророссийская позиция остается серьезным препятствием на пути поддержки Украины, но она не является непреодолимой. Боязнь выглядеть слабым может заставить Трампа отказаться от полной капитуляции перед Путиным.

Путин не так неуязвим, как хочет казаться. Образ Путина как гениального стратега рушится на фоне плохо спланированной и провальной войны.

Обманчивое благополучие российской экономики можно разоблачить — и союзникам Украины следует использовать этот шанс, усилив санкционное давление до предела.

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