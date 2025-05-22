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В Эстонии стартует планирование строительства первой атомной электростанции

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  • 22.05.2025, 11:33
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В Эстонии стартует планирование строительства первой атомной электростанции

Решение принял кабинет министров страны на выездном заседании в Нарве.

Правительство Эстонии дало старт подготовке государственной специальной планировки и стратегической оценки воздействия на окружающую среду для возможного строительства атомной электростанции (АЭС) мощностью 600 мегаватт, сообщает err.ee.

Такое решение кабмин принял в четверг, 22 мая, на своем выездном заседании, которое прошло в Нарве.

С инициативой выступила компания Fermi Energia, подав соответствующую заявку 14 января. Цель проекта — определить наилучшее место для строительства и оценить возможное влияние на окружающую среду, экономику и местное население.

Планируемая зона охватывает более 1200 квадратных километров — это территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также морская акватория от залива Кунда до Нарвского залива. К процессу планирования будут привлечены местные жители, органы власти и различные заинтересованные стороны.

Однако реальный участок строительства будет значительно меньше - планировка охватывает большую территорию для всесторонней оценки возможных вариантов.

«Начало планировки не означает немедленного строительства АЭС. Мы сначала тщательно проанализируем, где и на каких условиях возможно её размещение», - подчеркнул министр экономики и промышленности Эркки Келдо (Партия реформ).

При положительном развитии событий, первый реактор станции может быть введен в эксплуатацию не ранее 2035 года. Предполагается строительство двух реакторов, а также сопутствующей инфраструктуры, включая линию электропередачи напряжением 330 кВ.

Параллельно с предварительным выбором места будет разрабатываться правовая база, связанная с ядерной безопасностью.

В Эстонии стартует планирование строительства первой атомной электростанции

Правительство Эстонии дало старт подготовке государственной специальной планировки и стратегической оценки воздействия на окружающую среду для возможного строительства атомной электростанции (АЭС) ...

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