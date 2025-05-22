Житель Жлобина пришел в чужой дом, снял майку и потребовал мужчин для расправы 7 22.05.2025, 11:32

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Какой была реакция.

В начале марта 30-летний житель Жлобина напугал жильцов чужого дома. Ему дали три года «домашней химии» за хулиганство, сообщает «Новы Дзень».

Пьяный жлобинец вошел в незнакомый дом и начал вести себя агрессивно. Он снял майку, бросил ее на пол и начал угрожать жильцам, требуя «позвать мужчин для расправы».

Своим поведением он сильно напугал ребенка, который находился в доме. Испуганная мать мальчика спрятала его в подвал, опасаясь за его безопасность. Однако мужчина не успокоился и начал проявлять агрессию в сторону самой женщины и пожилой бабушки.

Жильцы вызвали милицию, правонарушителя задержали в тот же день. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Суд признал мужчину виновным, ему назначили наказание — три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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