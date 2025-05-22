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«Это способ для Лукашенко оказать услугу Кремлю»

  • 22.05.2025, 11:46
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«Это способ для Лукашенко оказать услугу Кремлю»

Имеет ли миграционный кризис потенциал для эскалации?

Литва подала на Беларусь в Международный суд ООН за организацию миграционного кризиса. Между тем за последние недели ситуация на границе со странами Балтии вновь обострилась: в особенности выросло число попыток нелегально попасть в Латвию. С чем это связано? Может ли ситуация усугубиться и имеет ли миграционный кризис потенциал для эскалации? Эти вопросы «Новая газета. Балтия» адресовала белорусскому социологу Геннадию Коршунову.

В пиковые моменты фиксировались более 600 попыток нелегально пересечь границу с Латвией

В последние недели горячо пришлось на латвийской границе: там произошел резкий рост попыток нелегально ее пересечь с территории Беларуси. В самые напряженные сутки — а это был конец апреля — ее штурмовали более 600 раз!

Нехарактерная активность наблюдалась и на границе с Литвой. Так, 7 мая пограничники развернули 48 мигрантов, пытавшихся несанкционированно попасть на территорию страны. Одна из групп мигрантов перебралась через заграждение с помощью лестницы, другая пересекла границу по реке Неман, третья после неудачной попытки вернулась на территорию Беларуси.

— Сейчас сложилась специфичная картина, — говорит Геннадий Коршунов, который последние годы системно отслеживает и анализирует миграционный кризис. — Большая часть попыток зафиксирована на границе с Латвией, хотя ее протяженность намного меньше, чем с двумя другими странами ЕС, граничащими с Беларусью, — Литвой и Польшей.

Напомним, граница Беларуси с Латвией составляет 172 км, с Литвой — 679 км, с Польшей — почти 400 км.

— Латвийское направление не такое напряженное еще и потому, что страна удалена от Центральной и Западной Европы, куда обычно устремляются нелегальные мигранты, — дополняет социолог.

При этом он подтверждает, что это не уникальная ситуация: такие всплески на латвийском участке внешнего контура ЕС в последние годы случались и раньше.

— То же самое наблюдалось в октябре - ноябре 2023 года, когда количество нелегальных попыток пересечь границу на латвийском участке превышало суммарное число атак на Литву и Польшу, — ссылается на статистические данные Геннадий Коршунов.

«С Вильнюсом белорусская власть не хочет окончательно портить отношения»

Миграционный кризис на границе Евросоюза с Беларусью продолжается не первый год. Ситуация развивается волнообразно: то резкий всплеск, то затишье. Теперь — очередной виток эскалации, но его нельзя назвать экстраординарным событием.

Геннадий Коршунов связывает рост числа нелегальных попыток проникнуть в Евросоюз с выборами в Беларуси, которые прошли в январе 2025 года. ЕС не признал их итоги, поскольку независимые кандидаты допущены не были, а в стране продолжаются масштабные репрессии. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала процесс откровенным надругательством над демократией.

— Накануне выборов суммарное количество атак на внешний контур ЕС резко снизилось и составляло менее ста за неделю, — обращает внимание социолог. — В неделю перед голосованием еще меньше — около десяти попыток.

По его мнению, нелегальные мигранты в это время продолжали поступать в Беларусь. А когда псевдовыборы закончились, то им дали отмашку.

— Почему сейчас наибольшее напряжение пришлось именно на латвийскую границу? — задается вопросом собеседник «Новой газеты. Балтия». — Думаю, сработал принцип остаточности. Решили, раз уж выпускать, то пускай идут в Латвию.

Как он считает, теперь Литва в меньшей степени сталкивается с такими инцидентами, поскольку Минск не хочет окончательно портить отношения с Вильнюсом, рассчитывая на открытие пути в Клайпеду для белорусских калийных удобрений.

Первоначальные цели не достигнуты — все случилось с точностью до наоборот

Многие эксперты считают, что белорусским и российским властям (а они явно действуют сообща) не удалось добиться желаемого результата. Угроза в целом купирована, хотя часть нелегальных мигрантов все же попадают в Германию. Этой же точки зрения придерживается Геннадий Коршунов:

— Вероятно, целью было разбалансировать систему безопасности в Европе — увеличить нагрузку на социальную сферу, вызвать недовольство жителей ЕС, но получилось, скорее, наоборот. Системы обеспечения внешней безопасности, а также социальная сфера, хотя и получили одномоментно высокую стрессовую нагрузку, но с вызовом справились. В результате страны выработали новые модели взаимодействия, улучшили коммуникацию и теперь помогают друг другу.

Этот опыт также позволил справиться Польше с волной миграции после начала полномасштабного вторжения России в Украину, считает социолог.

Он соглашается с распространенным мнением, что миграционный кризис был частью планов Кремля при подготовке войны.

Громкие провокации, впрочем, продолжаются. Недавно в Польше объявили актом российской диверсии возгорание торгового центра в Варшаве. Похожий инцидент произошел в 2024 году в Вильнюсе, когда подожгли IKEA. Есть ли связь таких инцидентов с миграционным кризисом или это параллельные процессы?

— Теоретически общая установка на дестабилизацию ситуации в странах Европы есть, а вот насколько она скоординирована и методически разработана, сказать сложно, — говорит Геннадий Коршунов. — Маловероятно, что существует единый штаб в правительстве, который этим занимается. Но в то же время таким процессам не мешают.

Одна из примет того, что гибридные атаки связаны и спланированы между собой, — информационное сопровождение пропагандой.

— Никакого оживления я тут не вижу, — констатирует социолог. — По-прежнему в эмоциональных тонах критикуется практика вытеснения, описываются случаи избиения и гибель нелегальных мигрантов, обычно замерзших возле границы. В этом отношении у белорусской пропаганды не так велико поле для маневра.

«Режимы Лукашенко и Путина должны захотеть прекратить процесс. Но зачем им останавливаться?»

Недавно власти в Беларуси объявили, что намерены пригласить до 200 тысяч граждан Пакистана — для решения проблем с нехваткой рабочих рук из-за массовой эмиграции белорусов после событий 2020 года. Может ли это создать в будущем напряжение на границе с Евросоюзом?

— Это потенциал для наращивания давления, — соглашается Геннадий Коршунов. — Соблазнить работника белорусской зарплатой, климатом и особенностями другой культурной среды, наверное, сложно. Поэтому нельзя исключать, что Беларусь станет всего лишь транзитной площадкой.

Социолог не решается делать прогнозы о том, как будет развиваться миграционный кризис и на какой участок границы придется наибольшее напряжение: «У этой эскалации искусственная природа.

Однако сам процесс уже живет своей жизнью: налажены каналы транзита мигрантов, система размещения в Беларуси, логистика доставки к границе.

На каждом этапе участники большой схемы получают немалые деньги».

— Одномоментно остановить такую масштабную схему сложно, — продолжает он. — А еще режимы Лукашенко и Путина должны захотеть прекратить процесс. Но зачем им останавливаться? Для России это способ без особых усилий доставить неприятности Европе, для Лукашенко — оказать услугу Кремлю и воздействовать на страны ЕС. То есть иметь козырь в будущих переговорах с Западом для решения геополитических вопросов.

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