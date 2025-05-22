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За коррупцию уволили гендиректора Белорусского бюро по транспортному страхованию

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  • 22.05.2025, 12:04
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За коррупцию уволили гендиректора Белорусского бюро по транспортному страхованию
Антон Авсейко

Авсейко работал гендиректором бюро с 2009 года.

Генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Антона Авсейко уволили по причинам, связанным с коррупцией. Как сообщает «Еврорадио», соответствующее правительственное постановление №278 от 20 мая появилось на Национальном правовом интернет-портале. Подписал его премьер-министр Александр Турчин.

В документе говорится, что Авсейко снят с должности в связи с совершением правонарушения, создающего условия для коррупции, либо коррупционного правонарушения (пункт 51 части 2 статьи 47 Трудового кодекса).

На сайте организации генеральным директором до сих пор указан Антон Авсейко.

Белорусское бюро по транспортному страхованию было создано в 1999 году, когда в стране ввели обязательное страхование автогражданской ответственности. Сегодня в состав бюро входят такие компании, как «Белгосстрах», «Асоба», «Белнефтестрах», «Белэксимгарант», «Промтрансинвест» и «ТАСК».

Авсейко работал гендиректором бюро с 2009 года.

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