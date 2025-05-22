Сухопутные войска РФ официально возглавил генерал, известный «мясными штурмами» 1 22.05.2025, 12:07

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Генерал-полковник Андрей Мордвичев

За ним также числится ряд военных преступлений.

Генерал Андрей Мордвичев официально стал командующим сухопутными войсками РФ. Он известен тем, что сделал тактику «мясных штурмов» основной.

Об этом сообщает издание «Важные истории».

Военный министр Андрей Белоусов передал генералу Андрею Мордвичеву соответствующий штандарт и представил его личному составу.

До назначения главкомом Сухопутных войск Мордвичев руководил войсками Центрального военного округа и группировкой войск «Центр».

Как отмечает издание, генералу Мордвичеву 49 лет. В начале полномасштабного вторжения он командовал частями 8-й армии Южного военного округа, которые разрушили и оккупировали Мариуполь, а также штурмовали завод «Азовсталь», где находились украинские военные и мирные жители.

Помимо этого, «Красная звезда» относит к его «успехам» захват Авдеевки в Донецкой области. Город также был полностью разрушен.

Z-блогеры негативно отзывались тактике Мордвичева, из-за которой были утилизированы тысячи российских солдат. Военный из 4-й мотострелковой бригады ВС РФ и Z-блогер Андрей Морозов сообщал о 16 тысячах безвозвратных потерь в ходе штурма Авдеевки. После этого он покончил с собой.

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