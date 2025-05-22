Forbes: Как избавиться от привычки постоянно жаловаться? 1 22.05.2025, 12:12

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Три практических совета от психолога.

Периодически выговариваться о проблемах — это нормально. Обмен переживаниями, будь то стресс на работе, конфликт или просто плохое самочувствие, помогает справляться с эмоциями. Однако иногда такая практика может перейти в навязчивую привычку — хроническое жалобы, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечает психолог, главное отличие между обычным «выпуском пара» и хроническими жалобами заключается в намерении и последствиях. Первое помогает почувствовать облегчение, увидеть ситуацию под другим углом и двигаться дальше. Второе — превращается в замкнутый круг негативных эмоций и усталости. Постоянное недовольство без стремления к решению проблем только усугубляет внутреннее состояние и утомляет окружающих.

Со это может буквально «перепрошить» мозг: он начинает автоматически фокусироваться на негативе, теряя способность видеть более сбалансированную картину. Однако этот паттерн можно изменить. Психолог предлагает три практических шага, которые помогут разорвать порочный круг.

Осознайте свои настоящие чувства

За привычными жалобами вроде «Мне никогда не везет» или «Никто меня не понимает» часто скрываются более глубокие эмоции — тревога, одиночество, разочарование.

Чтобы выйти из этого круга, важно научиться распознавать эмоции и прерывать автоматическую реакцию. Один из инструментов — так называемое прерывание шаблона, то есть намеренное прерывание шаблонного поведения. Это может быть глубокий вдох, вопрос к себе «Что я на самом деле чувствую?» или даже простое физическое действие: встать, потянуться или сменить обстановку. Такой прием позволяет остановить привычный поток мыслей и выбрать более осознанную реакцию.

Замените жалобы любопытством

Следующий шаг — пересмотреть свое восприятие ситуации. Вместо вопроса «Почему это происходит со мной?» попробуйте спросить: «Чему я могу научиться из этого?» или «Можно ли посмотреть на это по-другому?» Такая техника называется когнитивной переоценкой и активно используется в психологии для регулирования эмоций.

Исследования показывают, что переоценка эффективнее снижает уровень негатива и повышает устойчивость к стрессу по сравнению с простой эмоциональной приемлемостью. Жалобы часто закрепляют пессимистичный взгляд, а переосмысление помогает настроиться на рост и развитие.

Сфокусируйтесь на том, что вы можете контролировать

Когда жизнь кажется несправедливой, естественно зацикливаться на проблемах. Но привычка жаловаться приучает мозг игнорировать возможные решения. Возникает ощущение бессилия.

Психолог подчеркивает: даже небольшой контроль над ситуацией способен вернуть мотивацию и снизить тревожность. Вместо фразы «Начальник меня не слушает», полезнее подумать: «Я могу четко подготовить свои аргументы и попросить о встрече».

Такой подход не только меняет отношение к ситуации, но и усиливает ощущение личной эффективности.

Отказ от хронических жалоб не означает подавление эмоций. Напротив, выражение чувств — важная часть психического здоровья. Однако стоит быть внимательнее к моменту, когда выговор превращается в рутину, лишающую сил и перспективы.

Регулярно замечая свои шаблоны поведения и мягко прерывая их, можно создать почву для более здоровой и устойчивой реакции на стресс. Это поможет вам не только лучше справляться с трудностями, но и почувствовать больше уверенности и внутренней свободы.

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