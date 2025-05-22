В Минтруда Беларуси назвали пять ошибок при оформлении отпуска 1 22.05.2025, 12:33

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Штраф — до 840 рублей.

Приближается лето — традиционный сезон отпусков. В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси перечислили пять типичных ошибок при оформлении трудового отпуска и рассказали, в каком случае нанимателю грозит штраф до 840 рублей.

Первой ошибкой в Минтруда назвали отсутствие графика отпусков. Там подчеркнули, что он обязателен для всех организаций, в том числе частных и для индивидуальных предпринимателей (ИП). Утвердить график должны до 5 января и, если это предусмотрено коллективным договором, согласовать с профсоюзом.

Согласно ст. 168 Трудового кодекса (ТК) Беларуси, при составлении графика трудовых отпусков наниматель обязан запланировать отпуск по желанию работника в летнее или другое удобное время:

• работникам моложе 18 лет,

• матери (мачехе), воспитывающей двоих и более детей в возрасте до 14 лет, а также матери (мачехе), отцу (отчиму), воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,

• участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,

• донорам крови и ее компонентов, награжденным нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР»,

• и не только.

Вторую ошибку наниматель допустил, если не уведомил работника за 15 дней до начала отпуска. Это можно сделать двумя способами: направить уведомление руководителям подразделений для дальнейшего письменного ознакомления работников либо же индивидуально сообщить работнику в письменной форме.

Третья ошибка допущена, если наниматель не отправляет сотрудника в отпуск каждый рабочий год (он не равен календарному, начало рабочего года — с даты приема на работу). «Минимум 14 дней отпуска обязательны каждый год», — отметили в Минтруда.

Там рассказали, что перенос части отпуска возможен только с согласия работника. При этом несовершеннолетним и тем, кто работает во вредных или опасных условиях труда, переносить отпуск нельзя — им обязаны предоставлять полный отпуск ежегодно.

«Штраф за нарушение — 84–840 руб. (2–20 БВ)», — сообщили в ведомстве, имея в виду штраф для нанимателей за нарушение.

Четвертой ошибкой, связанной с трудовыми отпусками, в Минтруда назвали позднюю выплату отпускных. Их должны перевести за два календарных дня до отпуска или — при согласии работника — в течение двух рабочих дней с начала отпуска.

Пятая ошибка — незаконный отзыв работника из отпуска. Это возможно только по инициативе нанимателя и с согласия работника. При этом нельзя отзывать из отпуска несовершеннолетних и работников с вредными условиями труда.

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