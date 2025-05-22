Роман Бессмертный: Лидерство Европы растет 1 22.05.2025, 12:36

1,410

Роман Бессмертный

Почему Трамп действует именно так.

По итогам последнего телефонного разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп занял максимально выгодную для Москвы позицию. Он фактически поддержал российскую формулу «сначала переговоры, а потом прекращение огня», отказался ужесточить санкции против России и подтвердил решимость развивать с ней «крупномасштабную торговлю». Разговоры о способности прекратить войну в Украине за один день, искусстве «больших сделок» и «силе личности» Дональда Трампа забыты.

В разговоре с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным Трамп не только дал понять, что может отказаться от своих миротворческих усилий, но и не намерен оказывать дополнительное давление на Москву относительно новых санкций, пока продолжаются двусторонние переговоры между Россией и Украиной. Американский президент отметил, что Путин представит «мирный меморандум» со своими условиями прекращения огня и окончания войны, добавив, что он попросил его представить «что-то, с чем люди могут согласиться», а не предложение, которое будет немедленно отклонено. По словам госсекретаря США Рубио, администрация надеется, что Россия уже на этой неделе предоставит широкий перечень условий для прекращения огня.

Своими мыслями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Главная тема последних дней – звонок между Трампом и Путиным, а также дальнейшие заявления российского диктатора и президента Соединенных Штатов. Чуть больше недели назад Трамп вместе с другими западными лидерами угрожал ввести новые санкции против России, если она немедленно не прекратит огонь, а теперь у него новая позиция по войне в Украине – «это не моя проблема», а Россия и Украина пусть договариваются сами между собой, со стороны США давления на РФ не будет.

– На сегодня по этому событию есть две основные группы реакций: первая – «все пропало», вторая – «а что вы ждали от этого разговора». И здесь, с моей точки зрения, есть несколько важных моментов. Во-первых, Дональд Трамп этот разговор, как и все предыдущие, провалил. Причина – его полная неподготовленность к ведению таких переговоров. Во-вторых, для того, чтобы Америка могла выиграть в этом противостоянии, чтобы Трамп получил политические баллы, нужно иметь кардинально другой план диалога с Москвой. А его нет. У Трампа нет даже базового понимания, как следует действовать.

Еще один момент. Трамп говорит: «Я уйду с переговоров». Но в то же время утверждает, что без него проблему не решить. Это несовместимые вещи. Это говорит об отсутствии целостной системы координат. Это фрагментарные, эмоциональные, рефлексивные реакции. Если проанализировать период переговоров, телефонных разговоров, визитов Уиткоффа, встреч в Париже, Лондоне и так далее – это этап, когда новая американская администрация только пытается что-то понять. И еще. Фигура Трампа во внешней политике США, безусловно, важна, но она не определяющая. Посмотрите, Трамп говорит одно, а Сенат принимает резолюцию о возвращении похищенных детей. Но главное, что в преамбуле – акцент на справедливый мир, которого добивается Украина. И этот документ получил огромную поддержку. Итак, как мы уже не раз говорили: Украине следует работать с правительством США, а не только с Трампом.

Напоследок относительно эмоций. Советую всем ознакомиться с материалом Гидеона Рахмана в Financial Times. Блестящий анализ реалий – как в Украине, так и в США. Его вывод: поведение Трампа – проигрышное. И внутренне, и внешнеполитически. Лидерство Европы растет – и это закономерно. Европа, как мы тоже уже говорили, долго оставалась без настоящего лидера. То, что сейчас пытается делать канцлер Германии Фридрих Мерц, чрезвычайно важно. Поэтому не стоит отчаиваться. Потому что то, что говорит Трамп, – не обязательно будет происходить. Он будет говорить, но нам в этой «говорильне» надо находить здоровое зерно и вместе с Европой и правительством США действовать.

– Вы сказали – США, Трампу все еще нужен план. И сейчас выглядит так, что они якобы еще изучают ситуацию. Но как можно параллельно сдавать позиции по вопросам, связанным с РФ, и просто открыто подыгрывать Путину? Вот США выступают против включения упоминаний о поддержке Украины в итоговом заявлении G7 и возражают против формулировок, которые называют действия России в Украине «незаконными». Можно вспомнить голосование в ООН, выход из комиссий по расследованию военных преступлений РФ, отказ поддержать Европу по санкциям и прочее.

– Отсутствие новой резолюции G7 не отменяет предыдущие. Все они остаются в силе. Но обратите внимание: ни Трамп, ни европейцы, ни военно-политическое руководство Украины не упоминают о резолюциях Генассамблеи ООН, принятых с осени 2022-го. А это – не «семерка», не «двадцатка». Это поддержка 140, 110 стран. В этих резолюциях четко указана оценка действий России, требования помощи Украине, поддержка формул мира, предложенных президентом Зеленским. Об этом молчат, а эти документы – основа. Я не собираюсь «отбеливать» ни Трампа, ни США. Наоборот – повторяю то, что говорил раньше: Трамп показал свою беспомощность, он просто не способен влиять на ситуацию. Ему даже европейцы все разжевали, как вести себя с Путиным, – он не смог «проглотить». В разговоре с Путиным, если верить помощнику российского диктатора Ушакову и другим источникам, Трамп был бессилен. Это не случайно. В Европе в тот же вечер заговорили о необходимости переговоров: Россия, США, Европа, Украина. Это ответ Трампу. Мол, мы тебе все объяснили – ты не понял.

Мы еще не анализировали в деталях, почему Трамп ведет себя именно так. Но эта тема еще возникнет. Лично для меня уже очевидно: Россия имеет ниточки, за которые держит Трампа. И на концах этих ниточек – крючки. Именно за эти крючки дергают, не давая ему выйти из этой схемы. Он никуда уже не денется. Он нужен московскому фюреру. Кто еще, как вы абсолютно метко сказали, сможет так открыто адвокатировать Путина, как это делает Трамп? Никто. Потому что все прекрасно понимают: Путин – это преступник. А Трамп его вознаграждает бизнесом. Мы даже не можем себе представить, что чувствуют сейчас люди, которые потеряли детей, родных, близких. Которых оставили без домов. И вдруг – этот «футболист», как остроумно написали СМИ, позволяет себе заявлять: «Мы будем иметь с тобой бизнес». С кем?! С убийцей! Это дает полный ответ, кто такой Путин и кто такой Трамп. Но, несмотря на все это, мы не можем позволить эмоциям затмить главное – нам нужно искать выход. Я уже обращал внимание на первое: это Сенат и Конгресс США, где ситуация кардинально другая. Правительства Европы готовят санкции и готовы их вводить. Но Трамп, по причинам, которые нам до сих пор не до конца понятны, все это отвергает.

Следующее – Европа. По моему мнению, Европа должна постепенно брать на себя ответственность за управление процессом. Саммит НАТО, который состоится в Гааге, вероятно, станет переломным моментом.

У меня внутреннее ощущение, что там произойдет серьезный раскол между США и НАТО. Возможно, это скроют дипломатической риторикой об «обновленном НАТО», но суть останется. Европа должна перейти к тому, о чем давно говорят Макрон, Стармер, Мерц, – к созданию полностью автономной системы обороны и безопасности. Это – второе ключевое направление, которое нужно реализовывать уже сейчас.

– Что касается Европы, снова разговоры, что европейцы должны готовиться. Почему же они до сих пор не готовы? Почему при наличии очень мощных финансовых ресурсов на четвертый год войны в Европе их военный потенциал значительно меньше даже, чем у России? Почему Северная Корея поставляет России в несколько раз больше снарядов, чем все страны Европы, вместе взятые, Украине? Почему они снова в шоке после того, что Трамп сказал после разговора с Путиным: и о прямых переговорах, и об отказе от санкций?

– Первое и сверхважное: Европа свою работу выполняет. Средства выделены, предприятия уже строятся – некоторые даже построили. Они кардинально увеличили объемы производства, и мы это хорошо видим по данным, которые озвучивают в диалоге с военно-политическим руководством Украины. Возьмите 8 миллиардов помощи от Норвегии Украине. Это – серьезно. То есть надо понимать: европейцы не будут действовать так, как Дональд Трамп. И еще меньше – как московский фюрер. Но они свою работу делают. В частности – в направлении полного перебирания на себя объема помощи Украине. Более того, сейчас уже стало абсолютно понятно: на сегодня Украине от США нужен только один компонент – разведданные. Все остальное Европа взяла на себя, и делает она это довольно успешно. То есть ситуация развивается – Европа реализует сказанное.

Почему же Европа продолжает диалог с Дональдом Трампом? Потому что для Европы важен не Орбан, а венгр. Не Трамп, а американец. Вот ради чего все это происходит. Поэтому, на мой взгляд, правительства таких стран, как Великобритания, Германия, Франция, Италия, все больше берут на себя управление процессами. И не случайно издание Axios так внимательно проанализировало диалоги европейских лидеров с Трампом. Обратите внимание на способность лидера Италии Джорджи Мелони открыто и прямо говорить с Дональдом Трампом.

– Даже она не выдержала того, что говорил Дональд Трамп после разговора с Путиным…

– Их это не шокировало – они были расстроены, как и все нормальные люди. Ведь ему все объяснили, все показали, все разжевали. А он взял и провалил этот разговор. И поэтому им важно было показать Трампу его беспомощность, растерянность, неумение. Мир давно уже слышал, что он «гений переговоров», а в результате – тряпка в диалоге с Путиным. Так что в этом смысле европейцы готовы работать. Более того, у них тесный диалог с Конгрессом США. И сейчас, как и раньше, чрезвычайно важно, какую позицию будет занимать Украина, ее военно-политическое руководство.

– Путин предлагает меморандум между Россией и Украиной, в который могут войти вопросы прекращения огня на определенное время и принципы урегулирования, но только в случае достижения соответствующих договоренностей и устранения «первопричин кризиса». Трамп уже анонсировал, что Путин представит «мирный меморандум» со своими условиями прекращения огня и окончания войны, добавив, что он попросил его представить «что-то, с чем люди могут согласиться», а не предложение, которое будет немедленно отклонено.

– Что касается вот этого «меморандума», то это «пятое колесо к телеге». Хотите меморандум – откройте ультиматумы, договоры, которые Россия направила США и НАТО в декабре 2021 года. Там все написано. Хотите узнать об отношении к Украине – возьмите любой документ, который озвучивает Москва, и увидите. У меня вопрос: на кой черт Дональду Трампу еще одна «бумажка», где все это снова будет перечислено, если он это уже знает?

– Наверное, таким образом можно продать миру имитацию переговорного процесса.

– Да, это затягивание времени. Смысл этого прост: никаких переговоров, никакого прекращения огня – я выбираю войну. Так говорит московский фюрер. И это видно из разговора, как европейские лидеры объясняют Трампу: он будет воевать! Ты что, не понимаешь? Для чего ты это все поддерживаешь? Видно, что когда «крючок за губу зацеплен» и дергают – то больно. Очевидно, что дергают. И дергают сильно. Например, судебные процессы по так называемым медовым ловушкам в Лондоне, где болгарская группа подсовывала женщин в постели известных людей, потом шантажировала, похищала, убивала. Почему NBC крутили Дональда Трампа, показывая его среди красавиц на конкурсах красоты в Москве? Это сигнал. Информация рано или поздно вылезет. И я понимаю, что такое западное телевидение. Если оно параллелит эти факты – это означает: у Трампа «рыльце в пушку», как говорится. Этот «крючок», за который дергают из Кремля, – болезненный.

– То есть такое поведение именно из-за вероятного компромата?

– Думаю, да. Обратите внимание на то, что пишет тот же Гидеон Рахман: ожидать бизнеса между Америкой и Россией – это мечта людей без здравого смысла. А он – не новичок. Он прекрасно понимает, что американский бизнес в России уже потерял все: фастфуд, нефтяные проекты – все национализировали. Зачем возвращаться туда? Оно же на поверхности лежит.

– Что касается продолжения переговоров, то Трамп предложил, кто мог бы заменить США в качестве посредника, – папа Лев XIV. Премьер Италии Джорджа Мелони подтвердила, что понтифик готов провести в Ватикане следующий раунд переговоров между Украиной и РФ. Насколько реальной может быть такая площадка?

– Во-первых, Ватикан принципиально может сыграть важнейшую роль. Не только в прекращении огня, но и в формировании нового мирового порядка. Лев XIV четко декларирует позицию. Это не Франциск, подписавший с Кириллом Гаванскую декларацию. В которой, кстати, не упомянута УПЦ и которая по духу Андрусовский договор. Ватикан – самая интеллектуальная разведывательная сила на планете. В Вашингтоне это знают, и если все стороны согласятся – это поднимет статус Ватикана чрезвычайно. Я бы очень этого хотел. Может быть, а может и нет. Но такая женщина, как Джорджа Мелони, может убедить Трампа. Проблема только в самом Трампе. Что касается того, что он хочет уйти из этого процесса. Не верьте. Он будет держаться за него, потому что только так общается с Путиным и с Европой. Иначе они не стали бы с ним говорить. Украина готова к переговорам, даже двусторонним. У нас есть знания, кадры, опыт. Но это война не только против нас – это война против Европы и цивилизации. Поэтому за столом должны быть: Украина, Европа (а может, и Великобритания как отдельная сила), США. Более того, если ты не хочешь многосторонней встречи – значит, ты не думаешь о мире. Ты отказываешься от участия руководителей самого высокого уровня – значит, ты готовишь войну, в том числе и против США. Это основы основ. И на мой взгляд, Дональд Трамп сейчас готовит Америку к трагедии – это уже видно.

– Что может ждать Украину, Европу дальше?

– Я скажу не только о том, что может быть, но и о том, что нужно делать. И по этому будет видно, как будет развиваться ситуация. Кремль сейчас рисует меморандум. Пока его пишет – тянет время, откладывает встречу. И это может тянуться бесконечно. Как только Трамп даст сигнал – Кремль выбросит текст. И этот текст вернет нас к декабрю 2021 года. Опять то же самое: нейтралитет Украины, отказ от НАТО, вывод войск США из Европы. И тогда в Вашингтоне станет понятно, что это очередное «дерьмо» от московского фюрера. Что должна делать Европа? Продолжать свою работу: готовить 18-й пакет санкций, укреплять обороноспособность и углублять партнерство с Украиной.

Украина должна вместе с Европой объяснить Трампу, зачем ему еще один меморандум, если все уже написано в 2021-м. Главное – координация с европейскими лидерами. И не ждать, пока Трамп «захочет поговорить», садимся на самолет – и осада ему в Овальном кабинете. Европейцы должны действовать. Потому что за последние две недели Европу завалило информацией о подготовке Россией операций на Балтике.

– То есть снова надеяться, что Трамп и его команда что-то наконец поймут. А если они просто не хотят действовать иначе…

– Есть два способа что-то понять: осознать, что ничего не знаешь, и начать учиться и когда тебя заставляют это сделать. Так вот, учиться там уже некому. И в 80 лет этот «футболист» вряд ли способен чему-то учиться. А вот заставить давлением в Конгрессе, давлением наших партнеров – вполне возможно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com