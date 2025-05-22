Может ли Папа Лев XIV стать посредником между Россией и Украиной? 1 22.05.2025, 12:51

Ватикан уже содействовал обмену пленными и возвращению украинских детей.

Новый Папа Римский, Лев XIV — первый понтифик из США — рассматривается как возможный посредник в переговорах между Россией и Украиной. Миротворческая роль Ватикана стала одной из ключевых тем его понтификата, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

«Святой Престол готов стать местом, где враги могут встретиться и посмотреть друг

другу в глаза», — заявил он.

Идею поддержал президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что Папа выразил готовность принять переговоры в Ватикане.

Однако процесс осложнен политически и технически. Россия продолжает боевые действия, несмотря на призывы к перемирию. Европейские санкции затрудняют поездки российских чиновников, но Латеранский договор 1929 года обязывает Италию обеспечивать дипломатам доступ в Ватикан.

Украина также проявляет интерес. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан возможной площадкой для переговоров. Посол Украины при Святом Престоле подчеркнул, что Папа «готов сделать все возможное» ради мира.

Ватикан уже становился посредником в этом конфликте: способствовал обмену пленными и возвращению украинских детей, вывезенных в Россию. Эти действия координировал кардинал Маттео Дзуппи.

Хотя Папа Франциск ранее стремился к нейтралитету, Лев XIV занимает более жесткую позицию. Еще до понтификата он называл войну «имперским вторжением». Став Папой, он провел первую встречу именно с Зеленским и неоднократно упоминал Украину в публичных выступлениях.

Кремль пока не подтвердил участие в переговорах, но принял инициативу Ватикана.

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