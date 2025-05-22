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Европарламент принял пошлины на продукцию из Беларуси

  • 22.05.2025, 13:06
Европарламент принял пошлины на продукцию из Беларуси

ЕС больше не хочет платить Москве и Минску.

Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма из РФ и Беларуси, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну, пишет Deutsche Welle.

Повышение на 50 процентов пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси одобрил в четверг, 22 мая, Европейский парламент в Брюсселе. Речь идет об оставшихся продуктах, которые до сих пор не облагались никакими таможенными пошлинами ЕС, в их числе — сахар, уксус, мука и корма для скота. Таким образом, как только новый закон вступит в силу, весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться пошлинами Евросоюза.

Евродепутаты также поддержали введение 6,5-процентных пошлин на удобрения из России и Беларуси, плюс дополнительные сборы по 40−45 евро за тонну в течение 2025−2026 годов. К 2028 году эти пошлины вырастут до 430 евро за тонну.

Законопроект был принят в первом чтении. Его поддержали 411 депутатов, 100 проголосовали против, 78 — воздержались.

Итак, Европарламент принял предложение, с которым в конце января выступила Еврокомиссия. Теперь за него должен проголосовать Совет ЕС.

Нововведение не затрагивает российский экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны, подчеркивают в Еврокомиссии, «что соответствует обязательствам ЕС по обеспечению продовольственной безопасности во всем мире».

Это означает, пояснила пресс-служба, что операции купли-продажи российской сельскохозяйственной продукции остаются неизменными, равно как и ее хранение на таможенных складах Евросоюза, транспортировка на его судах и предоставление услуг по страхованию и финансированию.

ЕС больше не хочет платить Москве и Минску

Доходы, которые Россия и Беларусь получают от удобрений, в Брюсселе считают прямым вкладом в войну против Украины.

«Постановление о постепенном повышении таможенных пошлин на продукцию из России и Беларуси поможет предотвратить использование Россией рынка ЕС для финансирования своей военной машины», — отметила ранее постоянная докладчица Европарламента по России Инесе Вайдере.

Она считает неприемлемым тот факт, что спустя более трех лет после начала полномасштабной войны России против Украины Евросоюз все еще закупает в этой стране критически важные товары в больших объемах. «Фактически этот импорт значительно увеличился», — заявила евродепутатка.

Объем импорта в ЕС мочевины и азотных удобрений из России, и без того большой в 2023 году, существенно вырос в 2024 году. Еврокомиссия называет эту ситуацию экономической зависимостью от РФ и считает, что без должного вмешательства она может нанести ущерб продовольственной безопасности Евросоюза и, особенно в случае с удобрениями, сделать ЕС уязвимым для возможного давления со стороны России.

Цель: снизить зависимость ЕС от поставок из РФ и Беларуси

Евросоюз стремится снизить зависимость от поставок из России и Беларуси и рассчитывает, что новые меры значительно сократят объем ввоза в ЕС указанных выше товаров, происходящих или экспортируемых прямо или косвенно из этих двух стран.

Это должно привести к дальнейшей диверсификации производства удобрений в Евросоюзе — сектора, который в настоящее время страдает от низких цен на импортную продукцию, сказано в пресс-релизе Европарламента. Закон также позволит увеличить пострадавшее от дешевого российского импорта производство удобрений в Евросоюзе и даст фермерам время на адаптацию.

Европарламент поручил Еврокомиссии отслеживать и принимать меры для смягчения роста цен, который может нанести ущерб внутреннему рынку и сельскохозяйственному сектору ЕС.

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