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Для России в Средиземноморье разворачиваются трагические события

  • 22.05.2025, 13:09
  • 2,426
Для России в Средиземноморье разворачиваются трагические события
иллюстративное фото

Новые власти Сирии вытесняют флот РФ.

Власти Сирии вытесняют россиян с военной базы Тартус, что в Средиземноморье, поэтому кораблям РФ придется, вероятно, возвращаться на базу в обход Европы, что очень дорого и долго.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. В частности, его попросили прокомментировать информацию о том, что в Средиземном море сегодня утром находилось 3 российских корабля, в том числе носитель 8 крылатых ракет «Калибр».

«Там разворачиваются интересные, даже в какой-то степени трагические для россиян события, с точки зрения геополитики. Они там шагают понемногу на выход. Конечно, для них стало проблемой то, что попросили их, судя по всему, с теперь уже бывшей базы в Тартусе, которую они там строили полвека. Мы наблюдаем действия, которые свидетельствуют о том, что они все же вынуждены покинуть ее», - сказал Плетенчук.

Он добавил, что у россиян есть где в том регионе бункероваться - заходить в порты Алжира и Египта, но это не военные базы. Также военный добавил, что из-за ситуации в Тартусе у кораблей РФ есть логистические проблемы. По его словам, сейчас для россиян логистика, учитывая закрытый Босфор, довольно сложная в Средиземноморье. Они продолжают демонстрировать там свое присутствие - демонстрируют флаг и, конечно, «еще сюда будут возвращаться», однако использовать для этого флот как раньше фактически для россиян не представляется возможным.

«Придется им теперь в обход Европы, через Атлантику ходить сюда, и здесь уже выполнять задачи, которые перед ними ставит их руководство. Потому что, к сожалению, в Африке они тоже пытаются свои интересы продвигать. Все мы понимаем, какие это интересы, но это становится уже достаточно-достаточно дорого и долго», - пояснил Плетенчук.

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