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«Хамство таксистов на дороге иногда поражает»

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  • 22.05.2025, 13:26
  • 2,778
«Хамство таксистов на дороге иногда поражает»

На проспекте Независимости наглый таксист поехал наперерез потоку возле ЦУМа.

На проспекте Независимости возле ЦУМа навстречу читателю Onliner Андрею выехал автомобиль такси. Его водитель решил таким образом перестроиться из крайней правой полосы в крайнюю левую.

«Хамство таксистов на дороге иногда поражает, — искренне высказался Андрей. — Вероятно, водитель хотел проверить тормозной путь на мокром асфальте».

Автор видео своевременно заметил манёвр и снизил скорость. Менее неприятной, однако, ситуация от этого не стала. К счастью, обошлось без аварии.

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