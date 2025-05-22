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Политтехнолог: РФ пойдет на уступки Украине

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  • 22.05.2025, 13:21
  • 7,256
Политтехнолог: РФ пойдет на уступки Украине

Названы сроки и условия.

Прогресса в переговорах можно ждать не раньше осени

Украине необходимо до осени удержать оборону страны, поскольку до этого времени результатов мирных переговоров не будет. Такое мнение в интервью «Главреду» озвучил российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

По его словам, переговорный процесс затянется, а параллельно будут идти боевые действия.

«Я думаю, что до осени результатов переговоров не будет. Переговорный процесс затянется, возможные встречи, условно говоря, раз в две недели. А параллельно будут идти боевые действия», - сказал он.

По словам Гельмана, когда кончится лето, можно будет подсчитать, на сколько метров продвинулась российская армия, и чего стоило Путину такое продвижение.

«Исходя из таких подсчетов, должно стать понятно, что захват четырех областей военным путем осуществить невозможно. И тогда русская делегация пойдет на так называемые компромиссы. К примеру, на уступки в вопросах линии разграничения и сдержит свои амбиции в отношении четырех областей», - считает эксперт.

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