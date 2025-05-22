Политтехнолог: РФ пойдет на уступки Украине

Политтехнолог: РФ пойдет на уступки Украине3
- 22.05.2025, 13:21
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Названы сроки и условия.
Прогресса в переговорах можно ждать не раньше осени
Украине необходимо до осени удержать оборону страны, поскольку до этого времени результатов мирных переговоров не будет. Такое мнение в интервью «Главреду» озвучил российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.
По его словам, переговорный процесс затянется, а параллельно будут идти боевые действия.
«Я думаю, что до осени результатов переговоров не будет. Переговорный процесс затянется, возможные встречи, условно говоря, раз в две недели. А параллельно будут идти боевые действия», - сказал он.
По словам Гельмана, когда кончится лето, можно будет подсчитать, на сколько метров продвинулась российская армия, и чего стоило Путину такое продвижение.
«Исходя из таких подсчетов, должно стать понятно, что захват четырех областей военным путем осуществить невозможно. И тогда русская делегация пойдет на так называемые компромиссы. К примеру, на уступки в вопросах линии разграничения и сдержит свои амбиции в отношении четырех областей», - считает эксперт.