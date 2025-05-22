NYT: «Закладку» свидетельств о рождении для русских агентов в Бразилии сделали еще до распада СССР 2 22.05.2025, 13:31

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Это прецедент для спецслужб других стран.

Российским шпионам под прикрытием удалось получить аутентичные свидетельства о рождении в Бразилии, якобы выданные еще в 1980-х и 90-х годах, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org). Эта загадка поразила контрразведку страны.

Как сообщает бразильский чиновник, судебная экспертиза показала: документы не поддельные и не были внесены в реестр недавно. Это породило невероятную гипотезу — возможно, сотрудники КГБ, действовавшие в Бразилии в последние годы существования СССР, заранее внесли в реестры фиктивные записи о рождении несуществующих младенцев. Эти «призрачные» дети могли предназначаться для будущих шпионов, которым предстояло воспользоваться ими спустя десятилетия.

Подобная дальновидность соответствует традициям российской разведки, которая ценит долгосрочное планирование. В отличие от западных спецслужб, российские «консервы» живут под прикрытием десятилетиями.

«Это вполне в их стиле», — отметил британский эксперт по российской разведке Эдвард Лукас.

Хотя подобных прецедентов ранее не зафиксировано, анализ найденных документов усиливает подозрения: чернила, бумага, формат — все соответствует времени. Однако данные о «родителях» в документах — фиктивны. В одном из свидетельств даже обнаружено имя другого российского шпиона, действовавшего в прошлом.

Россия годами создавала «агентурный конвейер» в Бразилии. Агентам не ставили задачу шпионить на месте — они должны были стать «бразильцами», а затем с этим новым прошлым отправиться в другие страны.

Следствие продолжается, а бразильские суды засекретили материалы дела. Но если гипотеза подтвердится, это станет одним ключем для раскрытия российских шпионских сетей по всему миру.

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