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На Комаровке заметно подешевела белорусская клубника

  • 22.05.2025, 14:00
  • 2,442
На Комаровке заметно подешевела белорусская клубника

Сколько сейчас стоит ягода.

Несколько недель назад, в начале мая, за килограмм первой белорусской клубники просили 35 рублей, но сейчас, к радости покупателей, цена на отечественную ягоду заметно снизилась и составляет 17,9 рубля, заметил Blizko.by.

На Комаровке сегодня продают ягоду сорта «Брилла». Продавец уверяет, что клубника этого сорта отличается невероятной сладостью, насыщенным вкусом и восхитительным ароматом.

Ягоду привезли в Минск из Столбцов.

Теперь белорусская клубника практически сравнялась по стоимости с греческой ягодой, которая стоит на рынке около 15 рублей за кило.

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