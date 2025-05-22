На Комаровке заметно подешевела белорусская клубника
- 22.05.2025, 14:00
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Сколько сейчас стоит ягода.
Несколько недель назад, в начале мая, за килограмм первой белорусской клубники просили 35 рублей, но сейчас, к радости покупателей, цена на отечественную ягоду заметно снизилась и составляет 17,9 рубля, заметил Blizko.by.
На Комаровке сегодня продают ягоду сорта «Брилла». Продавец уверяет, что клубника этого сорта отличается невероятной сладостью, насыщенным вкусом и восхитительным ароматом.
Ягоду привезли в Минск из Столбцов.
Теперь белорусская клубника практически сравнялась по стоимости с греческой ягодой, которая стоит на рынке около 15 рублей за кило.