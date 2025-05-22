Путин хочет быть ликвидированным в Донецке или Луганске?5
- 22.05.2025, 13:57
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Песков озвучил неожиданную информацию.
Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы планирует осуществить поездки в оккупированные Россией Донецк и Луганск.
Об этом в четверг, 22 мая, сообщает российское пропагандистское агентство РИА «Новости».
«У Путина постоянно есть планы посетить Донецк и Луганск, со временем они будут осуществлены», — цитируют пропагандисты слова Пескова.
Он также сказал, что конкретных договоренностей о следующих переговорах по урегулированию войны РФ против Украины нет. По словам спикера кремлевского режима, также не было договоренностей о проведении переговоров в Ватикане.