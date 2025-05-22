Путин хочет быть ликвидированным в Донецке или Луганске? 5 22.05.2025, 13:57

6,480

Песков озвучил неожиданную информацию.

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы планирует осуществить поездки в оккупированные Россией Донецк и Луганск.

Об этом в четверг, 22 мая, сообщает российское пропагандистское агентство РИА «Новости».

«У Путина постоянно есть планы посетить Донецк и Луганск, со временем они будут осуществлены», — цитируют пропагандисты слова Пескова.

Он также сказал, что конкретных договоренностей о следующих переговорах по урегулированию войны РФ против Украины нет. По словам спикера кремлевского режима, также не было договоренностей о проведении переговоров в Ватикане.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com