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Путин хочет быть ликвидированным в Донецке или Луганске?

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  • 22.05.2025, 13:57
  • 6,480
Путин хочет быть ликвидированным в Донецке или Луганске?

Песков озвучил неожиданную информацию.

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы планирует осуществить поездки в оккупированные Россией Донецк и Луганск.

Об этом в четверг, 22 мая, сообщает российское пропагандистское агентство РИА «Новости».

«У Путина постоянно есть планы посетить Донецк и Луганск, со временем они будут осуществлены», — цитируют пропагандисты слова Пескова.

Он также сказал, что конкретных договоренностей о следующих переговорах по урегулированию войны РФ против Украины нет. По словам спикера кремлевского режима, также не было договоренностей о проведении переговоров в Ватикане.

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