Были молодой парой: появились детали об убитых в США израильских дипломатах 22.05.2025, 14:06

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Сара Милгрим и Ярон Лишчинский

Посольство Израиля назвало их имена.

Израильское посольство назвало имена своих сотрудников, застреленных в Вашингтоне, а полиция раскрыла некоторые подробности о предполагаемом убийце израильтян.

Как пишет Newsweek, установлено, что в Вашингтоне вечером в среду застрелили молодую пару - Ярона Лишчинского и Сару Милгрим. По словам посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, Лишчинский планировал на следующей неделе в Иерусалиме сделать предложение своей избраннице. Именно по такому случаю он накануне купил обручальное кольцо для Милгрим.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что он «потрясен» событиями и распорядился усилить меры безопасности во всех израильских дипмиссиях за рубежом.

В Министерстве иностранных дел Израиля заявили: «Мы потрясены и шокированы известием о жестоком террористическом нападении, которое унесло жизни двух сотрудников нашего посольства в Вашингтоне - Ярона Лишчинского и Сары Линн Милгрим».

«В посольстве отметили, что пара находилась «в самом расцвете жизни», прежде чем была застрелена возле здания Еврейского музея», - пишет СМИ.

По словам начальницы столичной полиции Памелы Смит, трагедия произошла, когда молодые люди уходили с мероприятия, которое проходило в музее. В это время злоумышленник - 30-летний Элиас Родригес из Чикаго - подошел к группе из четырех человек и открыл огонь.

По словам Смит, после задержания он выкрикивал: «Свободу Палестине!».

Смит также отметила, что перед стрельбой мужчина заметно нервничал и ходил возле здания музея.

Один из очевидцев, находившийся внутри музея, рассказал телеканалу WAGA-TV: мужчина после стрельбы забежал внутрь здания, но люди не сразу поняли, что это и есть подозреваемый в убийстве.

«Охранник пустил его внутрь. Видимо, подумал, что ему нужна помощь - он был мокрый от дождя, был в шоке, выглядел травмированным. Люди, присутствующие на мероприятии, дали ему воды, посадили, спросили: «С тобой все в порядке? В тебя стреляли? Что случилось?» А он ответил: «Вызовите полицию», - рассказал очевидец.

Отмечается, что правоохранители приехали примерно через 10 минут. Увидев их, злоумышленник сказал: «Это сделал я», поднял руки и добавил: «Я безоружен».

Затем он достал красный куфий из кармана и начал выкрикивать: «Свободу Палестине», «Есть только одно решение - интифада, революция».

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