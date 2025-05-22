Британский десант высадился на шведском острове Готланд 1 22.05.2025, 14:20

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иллюстративное фото

В рамках учений НАТО по сдерживанию России.

Десант Вооруженных сил Его Величества принимает участие в учениях НАТО по сдерживанию России. На этой прошла высадка на шведском острове Готланд. Учения проходят в рамках масштабного маневра Swift Defense 25, направленного на подготовку к возможному глобальному конфликту, пишет британская газета Daily Mail (перевод — сайт Charter97.org).

В ходе учений войска должны были захватить «тактическую зону высадки», высадиться с самолетов и закрепиться на стратегическом острове в Балтийском море. Около 320 военнослужащих из Великобритании, Бельгии и США приняли участие в десантировании.

Учения Swift Defense 25 проходят с 11 по 31 мая 2025 года и включают операции воздушного десантирования и передислоцированию войск в странах Северной Европы и Балтики — Финляндии, Латвии, Литве, Норвегии и Швеции. Это часть более крупного учения DEFENDER 25, направленного на усиление оборонного потенциала НАТО и демонстрацию быстрой реакции Альянса.

Остров Готланд, расположенный всего в 370 километрах от российского Калининграда, считается стратегически важным пунктом в Балтийском регионе. После демилитаризации в 2005 году, Швеция планирует вновь усилить военное присутствие на острове, что вызывает озабоченность Москвы.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что вопрос размещения войск и усиления обороны Готланда войдет в число ключевых направлений сотрудничества с НАТО.

Российские военные аналитики оценивают возможное укрепление обороны острова как серьезную угрозу для национальной безопасности России.

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