Названы продукты, которые помогают нормализовать давление 22.05.2025, 14:23

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В списке есть квашеная капуста и кефир.

Продукты с живыми микробами (кефир, кимчи, квашеная капуста и некоторые йогурты) могут быть полезными для людей с гипертонией, а также способны нейтрализовать последствия малоподвижного образа жизни. К такому выводу пришли ученые в новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports, пишет eatingwell.com.

«Высокое кровяное давление, или гипертония, является распространенной проблемой со здоровьем, которая затрагивает миллионы людей во всем мире и может снизить как качество, так и продолжительность жизни. Поиск способов снижения рисков для людей с гипертонией очень важен», - говорится в публикации.

Что снижает давление - продукты, которые помогают

Указывается, что включение определенных живых микроорганизмов в ваш рацион через продукты питания или добавки (например, пробиотики) стало многообещающим способом поддержать здоровье кишечника и улучшить здоровье сердца.

Для проведения нового исследования ученые использовали информацию из базы данных Национального обследования здоровья и питания. В анализ включили более 15 000 человек с гипертонией.

Исследование изучало, сколько живых микробов люди потребляют в своем рационе и как это может быть связано с малоподвижным образом жизни.

«Проанализировав имеющиеся данные, исследователи обнаружили, что люди, которые ели меньше всего продуктов с живыми микробами, имели более высокий риск смерти от всех причин и сердечных заболеваний, в то время как те, кто ел больше всего, имели более низкий риск. Кроме того, те, кто проводил сидя менее пяти часов в день, имели самый низкий риск смерти, но люди, которые сидели от пяти до восьми часов, и те, кто сидел более восьми часов, имели схожие риски», - говорится в публикации.

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