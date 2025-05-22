Atlantic Council: ЕС может еще сильнее «закрутить гайки» Кремлю
- 22.05.2025, 15:08
18-й пакет санкций обещает стать самым жестким.
Несмотря на уже принятый 17-й пакет санкций, Европейский союз сохраняет значительный потенциал для усиления давления на Россию, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Следующий, 18-й пакет санкций может стать самым жестким. Обсуждаются ограничения против российских банков, энергетической отрасли, а также полное пресечение деятельности так называемого «теневого флота» — ключевого инструмента, с помощью которого Россия обходит ценовые потолки на нефть и получает сверхприбыли.
Кроме того, ЕС призывают ввести:
вторичные санкции — против стран и компаний, помогающих России обходить ограничения;
конфискацию активов — замороженных средств россиян в пользу Украины;
жесткий контроль за соблюдением ценовых ограничений на нефть.
Эти шаги могут серьезно ударить по экономике РФ и лишить Кремль ресурсов для продолжения войны.
Успех санкций зависит не только от их количества, но и контроля за соблюдением. В ЕС понимают: без строгого контроля за реализацией санкций — в том числе на уровне третьих стран — Россия продолжит финансировать военные действия.
Согласно последним оценкам, более 60% российской нефти экспортируется через «теневой флот». Новый пакет санкций должен сделать его эксплуатацию невозможной — за счет запрета страхования, технической поддержки и ограничения доступа в европейские морские порты.
Как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, только сильное давление вынудит Москву задуматься о настоящем прекращении огня, а не о фиктивных «переговорах».
ЕС уже доказал, что способен на решительные шаги. Но чтобы действительно «закрутить гайки», нужно идти дальше — к системным, масштабным и глобально скоординированным действиям.