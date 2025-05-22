Белорусский рубль обвалился относительно всех валют

Белорусский рубль обвалился относительно всех валют4
- 22.05.2025, 15:15
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Евро обновил шестидневный максимум.
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 мая белорусский рубль обвалился сразу относительно всех основных валют.
Курс доллара повысился незначительно, а вот евро прибавил 1 копейку и обновил шестидневный максимум. Что же касается российского рубля, то он демонстрирует максимальный показатель за 2 года и 2 месяца.
Итоги валютных торгов 22 мая:
Доллары США: 3,0038 (+0,0002 / +0,01%);
Евро: 3,3846 (+0,0119 / +0,35%);
Российские рубли: 3,7600 (+0,0548 / +1,48%);
Китайские юани: 4,1626 (+0,0414 / +1,00%).