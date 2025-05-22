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Белорусский рубль обвалился относительно всех валют

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  • 22.05.2025, 15:15
  • 4,346
Белорусский рубль обвалился относительно всех валют

Евро обновил шестидневный максимум.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 мая белорусский рубль обвалился сразу относительно всех основных валют.

Курс доллара повысился незначительно, а вот евро прибавил 1 копейку и обновил шестидневный максимум. Что же касается российского рубля, то он демонстрирует максимальный показатель за 2 года и 2 месяца.

Итоги валютных торгов 22 мая:

Доллары США: 3,0038 (+0,0002 / +0,01%);

Евро: 3,3846 (+0,0119 / +0,35%);

Российские рубли: 3,7600 (+0,0548 / +1,48%);

Китайские юани: 4,1626 (+0,0414 / +1,00%).

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