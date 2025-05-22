Дизайнер самых культовых продуктов Apple присоединился к OpenAI 22.05.2025, 15:35

Чтобы создать «новое поколение устройств на базе ИИ».

Британский дизайнер сэр Джони Айв, создавший облик самых культовых продуктов Apple — от iMac до iPhone, присоединился к компании OpenAI. Об этом сообщил глава OpenAI Сэм Альтман, назвав Айва «величайшим дизайнером в мире», пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

OpenAI купил стартап Джони Айва под названием LoveFrom io за $6,5 млрд. В рамках сделки Айв возьмет на себя ключевые обязанности по дизайну и творческому развитию компании. Совместно с Альтманом он займется созданием «нового поколения устройств на базе ИИ».

Сэм Альтман заявил, что партнерство с Джони Айвом может полностью изменить представление о компьютерах: «Мы на грани того, чтобы переосмыслить само понятие взаимодействия с техникой».

Айв добавил, что мир находится на пороге новой технологической эры, и первое устройство, над которым они работают, уже «захватило их воображение».

По словам Альтмана, он уже протестировал прототип, созданный командой Айва, и назвал его «самым крутым устройством, которое когда-либо видело человечество».

Джони Айв проработал в Apple 27 лет и сыграл ключевую роль в перезапуске компании, создав дизайн iMac, iPod, iPhone и iPad. После ухода из Apple в 2019 году он основал компанию LoveFrom, которая сотрудничала с Airbnb и Moncler. По словам Айва, новая идея возникла после двух лет «тихой коллаборации» с OpenAI.

Интересно, что ранее OpenAI уже владела 23% акций этого стартапа.

После объявления о сотрудничестве акции Apple упали более чем на 2%. Аналитик CCS Insight Бен Вуд отметил: «Ставить против Джони Айва — ошибка. Его опыт создания революционных продуктов впечатляет».

OpenAI, вдохновившая инвестиционный бум в ИИ с запуском ChatGPT, теперь выходит на рынок «умного» железа, чтобы конкурировать с Apple, Google, Meta и другими гигантами, инвестирующими в устройства с ИИ — от очков до гарнитур.

Появление собственной аппаратной платформы у OpenAI может укрепить ее позиции и уменьшить зависимость от других производителей.

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