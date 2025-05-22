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Власти снова ввели ограничения для импорта древесины

  • 22.05.2025, 15:43
Власти снова ввели ограничения для импорта древесины

Ограничения будут действовать в течение семи месяцев.

Правительство вновь ввело обязательное лицензирование на ввоз ряда товаров из древесины. Ограничения будут действовать в течение семи месяцев. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает «Зеркало».

Теперь для импорта в страну, например, ДСП, ориентированно-стружечных плит, деревянных окон и дверей, мебели, упаковки из картона и бумаги потребуется разовая лицензия. Выдавать такие разрешения будет МАРТ, согласовывая их с концерном «Беллесбумпром». При этом, если аналогичная продукция производится в Беларуси, концерн может отказать в выдаче лицензии.

Есть и исключения: разрешение не понадобится для товаров из стран ЕАЭС, продукции из Евразийского реестра, гуманитарной помощи, товаров, идущих по квотам, а также транзитного груза. Кроме того, ограничение не коснется мелких партий товаров, если их стоимость по одному документу не превышает 1000 евро.

Документ вступит в силу через месяц и будет действовать семь месяцев.

Напомним, такие меры в Беларуси впервые начали применять в 2022 году и с тех пор уже несколько раз продлевали. После того как в январе 2025-го ограничения были сняты, «Беллесбумпром» предложил вернуть их, аргументируя это достаточными производственными мощностями внутри страны и необходимостью поддержать отечественного производителя.

Недавно также сообщалось, что после введения санкций Беларусь так и не восстановила прежние объемы заготовки древесины.

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