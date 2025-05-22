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Цены взлетят, РФ потеряет миллиарды: что означают 500% пошлины США

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  • 22.05.2025, 15:42
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Цены взлетят, РФ потеряет миллиарды: что означают 500% пошлины США

Экономисты оценили, насколько влиятельна эта стратегия.

В Вашингтоне растет давление на Белый дом. 81 сенатор США уже поддерживает двухпартийный законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блументаля о санкциях против России.

В документе говорится о 500% тарифах на импорт для стран, покупающих российские энергоносители — нефть, газ, уран и другие ресурсы. Цель введения сверхвысокой пошлины — надавить на союзников Путина экономически, чтобы они перестали покупать у него нефть, а значит — отрезать источник финансирования войны.

Если Россия потеряет рынки — поднимутся цены на нефть

Экономический аналитик Валерий Клочок в комментарии «Телеграфу» отмечает, что эти средства будут идти в госбюджет США. Есть у Соединенных штатов и другой интерес.

- Если произойдет так, что Россия не будет продавать нефть, потому что ее трудно будет продавать, конечно, это ударит по бюджету Российской Федерации. У нее основная часть доходов — это около 30% — это нефть и газ.

Но дело в том, что если выбрасывают Россию с рынка нефтяного, то цены, соответственно, будут расти на нефть. И для Соединенных Штатов Америки это интересная история, потому что они являются крупными производителями. И для саудитов интересная история, которые страдают от серьезного демпинга цен на нефть, — говорит эксперт.

Пока же заявление демократа Блюменталя и республиканца Грэма об ожидании от России официального документа с реальными условиями прекращения огня, иначе ее изолируют экономически, а спонсоров — накажут, еще скорее шантаж «чтобы заставить Кремль как минимум уменьшить интенсивность войны», считает Клочок.

Отметим, что в заявлении говорится прежде всего о Китае, который активно торгует с РФ и частично финансирует войну через покупку энергоносителей. США введением этой пошлины делает китайские (или других стран) товары нерентабельными в Америке, потому что они станут в 5 раз дороже.

Хотя республиканцы ждут позиции Трампа, все больше сенаторов склоняются к мнению, что Путин затягивает переговоры, а США не должны откладывать ответ.

Главный консультант в украинском Национальном институте стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус отмечает, что американский президент в отношениях с Россией играет роль хорошего полицейского, тогда как Грэм — плохого, и это два параллельных мнения в американской политике. При этом проект пошлины уже имеет достаточно голосов, чтобы потенциально преодолеть вето Трампа. Это свидетельствует о популярности такого шага.

Проблема этой идеи о 500%-пошлинах, по мнению эксперта, в том, что товары из РФ покупают и в ЕС.

- Очень много этих ресурсов покупает Европейский союз. И это означает 500 процентов на продукцию ЕС. Разумеется, там и Китай, и Индия, и Турция, и другие страны, но, прежде всего, это для ЕС большая проблема, — говорит Ус. — Пока идея 500% без конкретизации, я ее не воспринимаю серьезно.

Однако эксперт отмечает — если будет видна детальная работа над идеей, будут предложения по исключению урана или ЕС, речь будет идти о повышенных пошлинах, пусть не на 500%, а меньше — это будет означать, что над идеей работают, а не отложили в дальний ящик.

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