«Барселона» продлевает контракты с ключевыми защитниками
- 22.05.2025, 15:52
Действующие соглашения рассчитаны до лета 2026 года.
«Барселона» планирует заключить новые контакты с двумя основными защитниками команды. По информации Sport.es, каталонский клуб планирует продлить сотрудничество с Иньиго Мартинесом и Эриком Гарсией, действующие соглашения которых рассчитаны до лета 2026 года.
Источник сообщает, что новый контракт с Мартинесом будет рассчитан до июня 2027 года, а с Гарсией - до июня 2029 года.
Как известно, в нынешнем сезоне Мартинес провел за «Барселону» во всех турнирах 46 матчей, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами. На счету Гарсии пять забитых мячей и три ассиста в 44 поединках.