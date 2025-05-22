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«Барселона» продлевает контракты с ключевыми защитниками

  • 22.05.2025, 15:52
«Барселона» продлевает контракты с ключевыми защитниками

Действующие соглашения рассчитаны до лета 2026 года.

«Барселона» планирует заключить новые контакты с двумя основными защитниками команды. По информации Sport.es, каталонский клуб планирует продлить сотрудничество с Иньиго Мартинесом и Эриком Гарсией, действующие соглашения которых рассчитаны до лета 2026 года.

Источник сообщает, что новый контракт с Мартинесом будет рассчитан до июня 2027 года, а с Гарсией - до июня 2029 года.

Как известно, в нынешнем сезоне Мартинес провел за «Барселону» во всех турнирах 46 матчей, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами. На счету Гарсии пять забитых мячей и три ассиста в 44 поединках.

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