«Едет на красный и возмущается!» 22.05.2025, 16:15

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В Минске доставщик на электросамокате заставил водителей нервничать.

Еще в прошлом году на общественное обсуждение были внесены возможные изменения в ПДД. Одно из них — обязанность велосипедистов и лиц на средствах персональной мобильности (электросамокаты, моноколеса) спешиваться на пешеходных переходах. Изменения пока не приняты, и водители продолжают раздражаться, видя как люди на индивидуальном транспорте иногда совсем безрассудно выезжают под колеса автомобилей.

— Курьер на СПМ едет на откровенно красный свет, еще и возмущается! — рассказал «Онлайнеру» читатель. — Это Минск, перекресток Бетонного проезда и Карла Либкнехта. Время актуальное.

Молодой человек в наушниках выехал на проезжую часть прямо перед автомобилем, которому горел разрешающий сигнал светофора.

Позже в редакцию написал молодой человек, который представился тем самым самокатчиком. Он сильно извиняется перед водителем, которого заставил понервничать.

— Когда подъезжал к светофору, мне показалось, что он не работает. Может, тускло горел свет или я просто не заметил. Так, решив, что светофор не работает совсем, начал движение. Остановился перед переходом и начал медленно ехать. Махнул рукой автору видео, так как был уверен в своей правоте. Мне очень жаль, что так получилось.

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