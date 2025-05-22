Опрокинутый при спуске 5000-тонный эсминец КНДР показали со спутника

Опрокинутый при спуске 5000-тонный эсминец КНДР показали со спутника2
- 22.05.2025, 16:37
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Ким Чен Ын наблюдал за всем процессом аварии.
Open Source Centre опубликовал снимок 5000-тонного эсминца Северной Кореи, который вчера во время спуска на воду завалился на бок.
Фото появилось в аккаунте OSC в X. Напомним, церемония спуска проходила на верфи Чхонджин. Из-за того, что не было обеспечено параллельное движение тележек, кормовая часть эсминца преждевременно сошла с тележек и села на мель. При этом носовая часть корабля вообще не сошла со стапеля.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за инцидентом и дал ему строгую оценку. Он заявил, что это серьезная и тяжелая авария, которую нельзя было допустить из-за чистой халатности и безответственности. Таким образом, речь идет о «преступном деянии».
Ким Чен Ын добавил, что срочное восстановление эсминца является практическим и политическим делом, ведь влияет на имидж КНДР в мире.