Опрокинутый при спуске 5000-тонный эсминец КНДР показали со спутника 2 22.05.2025, 16:37

3,670

Ким Чен Ын наблюдал за всем процессом аварии.

Open Source Centre опубликовал снимок 5000-тонного эсминца Северной Кореи, который вчера во время спуска на воду завалился на бок.

Фото появилось в аккаунте OSC в X. Напомним, церемония спуска проходила на верфи Чхонджин. Из-за того, что не было обеспечено параллельное движение тележек, кормовая часть эсминца преждевременно сошла с тележек и села на мель. При этом носовая часть корабля вообще не сошла со стапеля.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за инцидентом и дал ему строгую оценку. Он заявил, что это серьезная и тяжелая авария, которую нельзя было допустить из-за чистой халатности и безответственности. Таким образом, речь идет о «преступном деянии».

Ким Чен Ын добавил, что срочное восстановление эсминца является практическим и политическим делом, ведь влияет на имидж КНДР в мире.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com