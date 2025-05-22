Работница отсудила у «Витебскэнерго» 10 000 рублей за то, что ее не пустили на работу 1 22.05.2025, 16:46

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Женщина проработала на предприятии более 29 лет и не имела дисциплинарных взысканий.

Работница «Витебскэнерго», которой до пенсии оставалось всего два года, столкнулась с неожиданным увольнением, несмотря на то, что продолжала работать после формального истечения срока контракта. Когда её не допустили на рабочее место, женщина обратилась в суд и смогла не только восстановиться в должности, но и отсудить у предприятия более 10 000 рублей компенсации, включая моральный вред, пишет «Телеграф».

Как следует из материалов дела, опубликованных судом Оршанского района и города Орши, женщина проработала на предприятии более 29 лет и не имела дисциплинарных взысканий. Её пятилетний контракт истекал 31 октября 2023 года, и с ней был заключён новый — сроком на один год, с 1 ноября 2023 по 31 октября 2024 года.

Когда этот годовой контракт подходил к концу, ни работница, ни наниматель не заявили о его прекращении. Женщина продолжила выходить на работу, выполнять свои обязанности, а «Витебскэнерго» составляло для неё график, учитывало рабочее время и начисляло зарплату. Однако 2 декабря 2024 года её просто не пустили на рабочее место.

Предприятие настаивало, что уволило сотрудницу 30 ноября 2024 года по истечении срока действия контракта, ссылаясь на якобы заключённый ещё один контракт — с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года. Однако сама женщина в суде заявила, что не подписывала ни этот «новый» контракт, ни заявление и приказ, связанные с ним.

Для проверки этих доводов суд назначил почерковедческую экспертизу. Её результаты, как сообщается, показали, что подпись на контракте от 1 декабря 2023 года, а также на заявлении и приказе была выполнена «не истицей, а иным лицом с подражанием её подписи».

Учитывая, что после 31 октября 2024 года трудовые отношения фактически продолжились и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, суд пришёл к выводу, что эти отношения трансформировались в трудовой договор, заключённый на неопределённый срок. Соответственно, увольнение работницы было признано незаконным.

Решением суда женщина восстановлена на прежней работе (её должность не уточняется).

В её пользу взыскан средний заработок за время вынужденного прогула (с 1 декабря 2024 года по день восстановления) в размере 6 953,76 рубля.

Также взысканы выплаты по коллективному договору (830 рублей), денежная компенсация морального вреда (1 500 рублей) и судебные расходы (1 400 рублей).

Решение суда в части восстановления на работе и взыскания среднего заработка за один месяц (1 591,09 рубля) подлежало немедленному исполнению.

Кроме того, суд вынес частное определение в адрес «Витебскэнерго» в связи с установленными нарушениями трудового законодательства. Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу.

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