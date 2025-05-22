Белорусская врач объяснила, опасен ли воск на фруктах из магазина 22.05.2025, 16:29

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Специалист дала несколько важных рекомендаций.

- Купила в магазине яблоки: на витрине фрукты были просто загляденье. Но когда пришла домой и надела очки, то увидела плотный слой воска. Не опасно ли есть такие продукты? - спросила у «АиФ» минчанка.

Не опасно, если перед едой фрукты правильно помыть.

«Фрукты - не только яблоки, но и, например, груши, виноград - вырабатывают воск естественным образом, - рассказала врач-гигиенист отделения гигиены питания санитарно-эпидемиологического отдела Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска Александра Матвеенко. – Натуральный воск называется кутикулой. Он защищает плоды в природных условиях от бактерий, грибков, потери влаги.

Однако после сбора урожая фрукты очищают, чтобы убрать скопившиеся на поверхности химикаты и грязь. После чего производители наносят искусственный воск: во-первых, для того чтобы он защищал продукт от вышеперечисленных факторов, продлевая срок годности и хранения фрукта, во-вторых, чтобы сделать фрукт глянцевым, привлекательным для покупателя».

Однако есть риск того, что воск может «запечатывать» остатки пестицидов на поверхности яблока. Поэтому перед едой нужно тщательно мыть фрукты: под теплой проточной водой, используя щетку для фруктов, чтобы удалить восковой слой. Можно также замочить яблоки в растворе воды с небольшим количеством уксуса или лимонного сока (1 ст. л. на литр воды) на 5–10 минут, затем ополоснуть.

А если вы хотите избежать даже минимального контакта с искусственными покрытиями, выбирайте органические яблоки или перед едой снимайте кожуру с плода.

Кстати, для продления срока хранения продуктов (овощей, фруктов и ягод) также используется газовая обработка.

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