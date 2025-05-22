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Британский полковник: Зеленский вывел Путина на чистую воду

  • 22.05.2025, 16:54
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Британский полковник: Зеленский вывел Путина на чистую воду

Хозяин Кремля попал в ловушку.

Россия все еще не готова договариваться о завершении войны и всячески пытается выкрутиться из ситуации, в которой уже точно загнана в тупик. Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм.

— Российский диктатор Владимир Путин не приехал на переговоры с Украиной в Стамбул, хотя сам предложил их. Почему он так боится лично встретиться с Владимиром Зеленским?

— Я думаю, президент Зеленский вывел Путина на чистую воду. Путин вызвал его на встречу, но не ожидал, что Зеленский действительно приедет и приложит к этому столько усилий.

Послание Путина было для Дональда Трампа, а Зеленский тактически его перехитрил. Трамп сказал, что Путин придет на встречу, только если будет он сам. Однако на самом деле это поставило только Путина в неудобное положение, а также команду Трампа. Президент США пока не знает, как с этим справиться.

Я не думаю, что Путин вообще собирался прийти на эту встречу. Он, вероятно, и не ожидал, что действительно произойдет то, что он предложил.

Он сделал это поспешно – сразу после встречи Трампа с президентом Зеленским в Ватикане, а также визитов Дональда Туска, Эмманюэля Макрона, Кира Стармера и нового канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев, всей «Коалиции желающих», а затем звонка Трампа с попыткой добиться перемирия на 30 суток.

Потом была пресс-конференция Путина, на которую он сам опоздал почти на два часа. Думаю, это была импульсивная реакция, потому что он просто не хотел идти на встречу.

— Вы вспомнили ночную пресс-конференцию Путина после европейского ультиматума о 30-дневном перемирии в Украине. Не кажется ли вам, что Путин оказался в ловушке, созданной европейскими лидерами и Зеленским, и не знал, что делать дальше?

— В этой ловушке оказались два человека. Главный из них – президент Путин. Нужно быть осторожными. В английском языке есть поговорка: «Загнанная в угол крыса опасна». Поэтому за ситуацией нужно внимательно следить.

Второй человек, которого тоже загнали в угол, это Трамп, потому что его позиция относительно того, кого он поддержит, была непредсказуема. Мы помним шокирующий инцидент в Овальном кабинете, когда вице-президент Америки Джей Ди Вэнс внезапно атаковал президента Зеленского, а Трамп поддержал эту атаку.

Однако потом было примирение на похоронах Папы в Ватикане, знаковое фото Трампа и Зеленского, которые сидят, склоняясь друг к другу в диалоге. Казалось, это изменило мнение Трампа, но этого было недостаточно.

И тут на помощь пришли визиты европейских лидеров, виртуальная встреча «Коалиции желающих» и телефонный звонок Трампу. Все это загнало Трампа в угол, в то время как действия Путина лишь ставят Трампа в неловкое положение, и он, похоже, не знает, что делать дальше.

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