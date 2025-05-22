Как тренер две недели планировала питание с помощью ChatGPT

Как тренер две недели планировала питание с помощью ChatGPT1
- 22.05.2025, 17:15
ИИ поможет справиться с рутиной.
Каждый день выбирать, что приготовить и съесть, — задача непростая. Особенно, когда надо учитывать время, наличие ингредиентов и собственные вкусовые предпочтения. Автор эксперимента решил доверить это дело искусственному интеллекту — ChatGPT — и поделился результатами двухнедельного испытания, пишет сертифицированный тренер по силе и физической форме Кори Ритчи для журнала Men’s Health (перевод — сайт Charter97.org).
Неделя первая — простая задача
Задача была сформулирована следующим образом: блюда должны быть простыми, подходить для готовки на маленькой кухне, предусматривать, что останется запас на следующий день и содержать не менее 40 граммов белка. Также исключалось использование тофу.
Первая попытка ChatGPT не оправдала ожиданий. В меню было слишком много разных блюд, а белка — недостаточно. После уточнений ИИ составил более сбалансированный план с учетом остатков, но неожиданно включил тофу. В итоге пришлось самостоятельно корректировать список покупок и рецепты.
Тем не менее, рецепты оказались простыми, быстрыми и вкусными. Все рецепты и списки были под рукой в чате, без необходимости рыться в куче заметок и сайтов.
Неделя вторая — «привереда»
Усложняем задачу. Меню оказалось похожим на первую неделю — знакомые блюда и базовые ингредиенты. Еда была съедобной, но без изюминки, что быстро надоело, и остатки приходилось выбрасывать.
ChatGPT — полезный инструмент для тех, кто устал решать, что есть, и хочет простой, быстрый и недорогой план питания. Но он не заменит профессионального диетолога и не создаст уникальные кулинарные шедевры. Для любителей готовить и экспериментировать — это скорее вспомогательный помощник, а не основной источник идей.
В целом, искусственный интеллект поможет справиться с рутиной, но вкус и разнообразие остаются за человеком.