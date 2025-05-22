В Беларуси лоси стали все чаще выходить к дорогам 6 22.05.2025, 17:23

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Водители настаивают на защитных сетках вдоль трасс.

Недавно совсем рядом с Минском пользователь форума Onliner заснял лося, вышедшего прямо к дороге. Перебегать дорогу животное, правда, не решилось. В последнее время сохатых часто можно заметить около дорог.

Буквально на днях на трассе М1 лось столкнулся с автомобилем. На Витебщине животное подошло очень близко к машине ГАИ. А возле трассы М6 два лося никак не могли вернуться в лес — мешало ограждение. Один из наших читателей считает, что нужно серьезно подойти к вопросу установки защитных сеток вдоль трасс.

На видео ниже можно заметить, как лось вышел к трассе Р1 возле кафе «Дедова корчма» (по направлению к Фаниполю). Это примерно в 10 километрах от столицы.

«Давайте поднимем вопрос об установке защитных сеток от диких животных на трассах, — высказался один читатель. — Количество ДТП с их участием увеличилось. Самому в прошлом году «повезло» словить косулю. На скорости увернуться от дикого животного нет никакой возможности (не понимаешь, что делать: тормозить или объезжать?). Ночью тем более. Траекторию животного нельзя спрогнозировать. Знаки «Дикие животные» устанавливают как отмазки, чтобы скинуть вину на водителя. Невозможно ехать по дороге и постоянно ожидать, что с обочины кто-то выскочит. Это скорость 50—60 км/ч должна быть, чтобы хоть как-то успеть сориентироваться и затормозить».

«Я там каждый день езжу и поражаюсь, почему не поставят сетки, — поддержал мнение автолюбитель по имени Александр. — Там же животных тьма. В прошлом году напротив поворота на Василевщину коллега сбил косулю, которая перепрыгнула разделительный забор на трассе прямо ему под машину».

«В чате соседей постоянно пишут, что видят возле «Дедовой корчмы» косуль или лосей. Сам я неоднократно на промежутке дороги от Щомыслицы до Фаниполя встречал живность, пытавшуюся перебежать дорогу», — добавил мужчина.

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