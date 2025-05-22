Сербия ввела негласный запрет на выдачу гражданства выходцам из России и Беларуси? 2 22.05.2025, 17:31

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Выдача паспортов фактически приостановлена.

Более 20 уроженцев России оказались людьми без определенного гражданства, так как отказались от российского паспорта ради сербского, но не смогли его получить из-за ограничения на выдачу паспортов бывшим россиянам.

Об этом The Moscow Times сообщил консультант, знакомый с ситуацией, а также один из людей, оказавшихся без гражданства.

Получить сербский паспорт для обычных россиян непросто. После трех лет жизни в Сербии с видом на жительство дается право на постоянное место жительства с возможностью подачи заявления на получение паспорта. Стать обладателем паспорта можно, только отказавшись от другого гражданства.

Однако, как утверждает источник, после отказа от российского гражданства бывшие россияне не получили сербские паспорта и в настоящее время являются апатридами — лицами без гражданства.

По словам собеседника, причиной сложившейся ситуации может быть негласный запрет сербских властей на предоставление гражданства выходцам из России, Украины и Беларуси. Официально такой запрет не введен, однако на практике выдача паспортов гражданам этих стран фактически приостановлена, говорит консультант. Пострадавшие уже обратились за разъяснениями в местные органы власти, но, как отмечает источник, ответа по существу не получили, и их правовой статус до сих пор остается неопределенным.

Сербия также сталкивается с давлением не только России, но и Евросоюза. В 2022 году правительство планировало запустить программу «золотых паспортов», которая предусматривала упрощенное получение гражданства для иностранцев, в том числе работающих в стране россиян. Минимальный срок проживания должен был быть сокращен до одного года. Однако, как писала The Financial Times, Еврокомиссия предупредила Белград о возможной приостановке безвизового режима между Сербией и ЕС, а выдача гражданства инвесторам станет угрозой внутренней безопасности Евросоюза.

Пока сербские власти продолжают предоставлять паспорта «в интересах республики» — по исключительной процедуре, не требующей отказа от предыдущего гражданства.

С начала 2022 года по апрель 2025 года, как сообщали «Важные истории», 204 россиянина — представителей элиты, бизнеса и даже сотрудников оборонных предприятий — получили сербские паспорта, дающие безвизовый доступ в страны ЕС.

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