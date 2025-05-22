Совет ЕС 27 мая обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе 6 22.05.2025, 17:41

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К Венгрии могут применить статью 7 Договора о ЕС.

На заседании Совета ЕС по общим вопросам (General Affairs Council), которое состоится в Брюсселе 27 мая, будет обсуждаться возможность применения к Венгрии статьи 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволяет лишить государство права голоса в ЕС, если существует риск серьезного нарушения им ценностей, на которых основан Евросоюз.

Об этом «Европейской правде» сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Совет ЕС по общим вопросам обсудит возможность лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе, применив к ней положения статьи 7 Договора о ЕС.

- Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной аргументированным предложением Европейского парламента в сентябре 2018 года, – говорится в проекте повестки дня Совета ЕС по общим вопросам.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности, права голоса, если имеет место серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

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