Лука Модрич покидает мадридский «Реал»1
- 22.05.2025, 18:03
Хорватский полузащитник за 13 сезонов выиграл с командой рекордные 28 трофеев.
Хорватский полузащитник и капитан «Реала» Лука Модрич покинет клуб после окончания клубного чемпионата мира, сообщила пресс-служба мадридской команды.
Модричу 39 лет, он является футболистом «Реала» с 2012 года и выиграл рекордные 28 трофеев в составе команды: по шесть раз победил в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, по пять раз в Суперкубках УЕФА и Испании, четыре раза в чемпионате Испании и два раза в Кубке страны.
Хорват является одним из пяти игроков в истории футбола, выигравшим главный еврокубок шесть раз. Модрич является обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира 2018 года.
Всего за «Реал» Модрич провел 590 матчей и забил 43 гола.
Со сборной Хорватии полузащитник дошел до финала чемпионата мира 2018 года и взял бронзу в 2022-м, а в 2023-м завоевал серебро Лиги наций.