Tesla потеряла лидерство на рынке электромобилей в Европе 7 22.05.2025, 18:20

1,824

Кто вышел на первое место.

По результатам апреля впервые за много месяцев компания Tesla потеряла лидерство на рынке новых электромобилей в Европе. Ее опередил китайский автопроизводитель BYD.

Об этом сообщает Financial Times.

За 30 дней апреля продажи BYD в странах ЕС составили 7231 электромобиль, увеличившись в 2,7 раза в годовом выражении.

«Разница в абсолютных цифрах продаж между двумя брендами может быть небольшой, но последствия значительны. Это важный поворотный момент для европейского автомобильного рынка», - отмечают аналитики.

Несмотря на введение Евросоюзом заградительных пошлин на электромобили китайского производства, европейские продажи авто на электротяге из Китая в апреле выросли на 59% по сравнению с этим же месяцем в 2024 году. Для сравнения, суммарные продажи электрических машин с заводов Европы, Японии, Южной Кореи и США за год выросли лишь на 26%.

«Это переломный момент для европейского авторынка. Tesla много лет была здесь безусловным лидером по продажам электрических машин, тогда как BYD присутствовала до конца 2022 года только в Норвегии и Нидерландах», - отметил аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com