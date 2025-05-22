Американские сенаторы дали Путину «несколько дней» на решение по Украине 2 22.05.2025, 18:26

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Конгрессмены пригрозили вырезать Россию из мировой торговли.

Законопроект США о «сокрушительных» санкциях против России пойдет в ход, если в ближайшее время Кремль не начнет «добросовестные» переговоры о прочном мире с Украиной, заявили авторы документа сенаторы Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина) и Ричард Блюменталь (демократ, Коннектикут). Они сослались на слова госсекретаря Марко Рубио 20 мая о том, что Россия согласилась в течение нескольких дней представить свои условия прекращения огня. «Их содержание будет красноречиво свидетельствовать о том, насколько она серьезна в своих намерениях добиться мира. Мы подозреваем, что все будет по-прежнему. Если так, Россия может ожидать решительных действий со стороны Сената США», — говорится в заявлении конгрессменов.

Грэм и Блюменталь отметили, что их законопроект поддержали уже более 80 из 100 сенаторов от обеих партий. По их словам, члены верхней палаты Конгресса все сильнее убеждаются в том, что президент РФ Владимир Путин «играет в игры» и не стремится к окончанию войны. Документ предусматривает введение 500-процентных пошлин для стран-покупателей нефти, газа и урана из России, а также санкции против ее финансового сектора. «Наш закон изолирует Россию, поместив ее на торговый остров, и наложит жесткие пошлины на другие страны, которые поддерживают ее зверства. Одним из главных приоритетов закона является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота», — отметили сенаторы, добавив, что без этого экономического сотрудничества Кремль не смог бы продолжать войну.

В ходе последней двухчасовой телефонной беседы с Путиным 19 мая президент США Дональд Трамп не смог убедить его прекратить огонь в Украине. После звонка он заявил, что Москва и Киев «немедленно начнут переговоры», словно забыв, что встреча делегаций обеих стран уже состоялась 16 мая в Стамбуле и закончилась ничем. Он также добавил, что США больше не будут играть «роль рефери», и отказался вводить санкции против России, на что рассчитывали Украина и ее европейские союзники. Трамп объяснил это нежеланием «сделать хуже», отметив, что он все еще видит шанс на прогресс в вопросе прекращения войны.

Непублично президент США сообщил европейским лидерам о намерении выйти из мирного процесса по Украине и дать Москве и Киеву договариваться обо всем напрямую самостоятельно, отмечали источники Financial Times. Одновременно Трамп заявил, что не может обещать, что усилит давление на Путина, чтобы усадить того за стол переговоров. После этого Великобритания и страны ЕС расширили санкции против России.

Поговорив с Трампом, Путин заявил о готовности работать с Украиной над меморандумом о мирном договоре, в котором будут указаны принципы урегулирования, временные рамки заключения соглашения, а также условия прекращения огня. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев будет ждать российский вариант меморандума. При этом в Кремле подчеркнули, что сроков по подготовке документа «нет и быть не может».

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